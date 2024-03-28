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Кирило обіцяє розплодити росіян до 600 млн. осіб

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кирило обіцяє розплодити росіян до 600 млн. осіб
Патріарх РПЦ Кирило раніше заявляв, що багатодітність – це ідеал сім'ї
фото: прес-служба Патріарха Московського

Підвищувати народжуваність у Росії планується шляхом заборони абортів та введення у шкільну програму уроків про сім'ю

За сто років сталого демографічного зростання Росія має довести чисельність населення до 600 млн осіб. Для реалізації такої мети потрібно заборонити аборти, вести пропаганду багатодітної родини та повернути «традиційні для російського народу цнотливість і чесноти». Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу». 27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ, на якому і було затверджено вищезгаданий документ.

Попи РПЦ стурбовані демографічною катастрофою в Росії, яка, на їхню думку, є головною загрозою існуванню та розвитку країни. Вони вважають, що для того, аби Росії вижити в 21 столітті, необхідно природнім шляхом збільшувати кількість населення.

«Розв'язання цього завдання неможливе без відродження у Росії традиційної багатодітної сім'ї, і навіть традиційних сімейних цінностей», – йдеться в документі.

Російські священники пропонують декілька варіантів збільшення населення:

Розроблення та впровадження комплексу заходів, що стимулюють подружні пари до народження третьої та наступної дитини. Пропонується навіть списувати іпотечні борги після народження п'ятої дитини. Також варто стимулювати роботодавців брати на роботу багатодітних батьків.

Розробка нової Концепції демографічної політики РФ: «Озброївшись тезою великого російського вченого Д.І. Менделєєва про те, що «вища мета політики найяскравіше виражається вироблення умов для розмноження людського», держава має поставити перед собою довгострокову стратегічну мету – за сто років сталого демографічного зростання довести чисельність населення Росії до «менделєєвських» 600 млн осіб».

Пропаганда батьківства. Попи РПЦ наголошують, що вся вітчизняна культура має працювати на створення у суспільстві культу сім'ї, багатодітності, подружньої вірності, відповідального батьківства, і навіть привабливості сімейного життя. 

«У російське суспільство повинні повернутися традиційні для російського народу цнотливість і чеснота. Підготовка до створення сім'ї та сімейного життя має стати метою шкільного виховання. Моральні основи сімейного життя (сім'єзнавство) мають бути включені до переліку обов'язкових шкільних предметів», – йдеться у документі.

Заборона абортів. Російські священники жадають, аби в країні змінили ставлення до абортів на негативне, і розглядали його як гріх. «Виправдання навмисного переривання вагітності, що призводить до цієї епідемії абортів, має бути припинено», – пояснюють попи РПЦ.

Щоб ці всі поради були реалізовані, РПЦ пропонує розробити комплекс науково обґрунтованих заходів демографічної політики, аби призвести «до реального збільшення кількості багатодітних сімей, а також до зростання народжуваності».

Нагадаємо, РПЦ закріпила засади, у яких війна, яку розпочав диктатор Володимир Путін, стає «новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу», а вся територія України «має увійти до впливу Росії».

Також очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Раніше Путін оголосив про запуск нового національного проєкту «Сім'я». На його думку, одна з найгостріших проблем РФ це саме бідність, зокрема бідність багатодітних сімей. За його словами, вона стосується понад 9% населення Росії.

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