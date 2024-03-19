Названо число зниклих безвісти в Криму – більшість з них кримські татари

Зниклими безвісти в Криму, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини

За час окупації Криму 24 людини зникли безвісти, 18 з них – кримських татар

За період окупації півострова Крим зниклими безвісти, про яких немає ніякої інформації, вважаються 24 людини, 18 з них – представники корінного кримськотатарського народу. Такі цифри опублікували фахівці Кримськотатарського Ресурсного Центру.

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«На жаль, підконтрольна Кремлю де-факто кримська влада створює лише видимість розслідування цих випадків, не дивлячись на те, що відповідно до Резолюції ГА ООН A/RES/71/205 Росія названа державою-окупантом і на неї покладено відповідальність за дотримання прав людини на цій території», – йдеться у дописі Кримськотатарського Ресурсного Центру.

У центрі додали, що їхні експерти неодноразово на міжнародних майданчиках ООН, ОБСЄ, ПАРЄ порушувати питання про ці кричущі факти порушення прав людини. Представники найбільших міжнародних спільнот, що опікуються добробутом людей, поінформовані про арешти, затримання та викрадення людей у Криму, які тамтешня російська влада використовує як спосіб тиску і залякування корінного кримськотатарського народу і проукраїнських активістів.

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Нагадаємо, українські партизани зафіксували переміщення радіолокаційної системи загарбників у Джанкої. Зазначається, що РЛС 9С19 «Імбир» – радянська самохідна радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС «С-300В». Саме вона збирає дані про повітряні цілі і передає їх на командні пункти військ ПВО російської армії. Ця станція є важливим єлементом ворожого ППО.

Раніше повідомлялося, що вказали точні координати цієї техніки на військовому аеродромі. За даними розвідників, у місті дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових із табличками «Вантаж-200». Крім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв.

Раніше у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям.