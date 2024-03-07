Через війну в Україні фіни знайшли нове улюблене заняття

ERR: У найбілижчі роки у Фінляндії буде 1000 полігонів для стрільби

Низка країн Європи активно озброююється, аби дати відсіч агресії Росії. Цікавість до різних видів зброї з'явилася серед населення Фінляндії. У країні найближчими роками буде збудовано сотні стрільбищ, не лише для військових, а й для цивільних, пише видання ERR.

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Фінляндія має намір найближчими роками значно збільшити кількість доступних тирів і стрільбищ, щоб задовольнити інтерес громадян до стрілянини, що різко зріс на тлі війни в Україні. Влада також має намір розширювати можливості стрілецької підготовки. У зв'язку з цим фінська влада ухвалила програму будівництва 300 нових тирів та стрільбищ, щоб до кінця цього десятиліття довести їх кількість до 1000.

Можливість займатися стрільбами має бути для фінів такою ж доступною, як футбол чи хокей, і щоб для цього не потрібно було їхати десятки кілометрів до найближчого стрільбища, вважає голова комісії з оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра.

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У той же час, естонці, уточнює джерело, схоже, дотримуються протилежної позиції. В сусідній із Фінляндією Естонії закривають стрільбище, навіть ті, де тренувалися спортсмени, а отримати продовження дозволу на носіння зброї дуже складно. «І якщо ви трохи запізнитесь, ліцензію на зброю буде втрачено, і вам доведеться складати іспит ще раз», – підтвердив інструктор зі стрільби та засновник Центру тактичної стрілянини Мартін Баховські.

Ще одна проблема, це боєприпаси, вартість яких на фоні війни в Україні зросла, а доступність знизилася. При цьому професійні стрілки на рік можуть витрачати на тренуваннях від 1000 до 10 тис. набоїв.

«Патрони дістати важко. І, думаю, буде ще важче. У деяких випадках ціна боєприпасів зросла у два, а то й у три рази. Думаю, у майбутньому ціни швидше зростатимуть, ніж знижуватимуться, на жаль», – зазначає професійний стрілець Мееліс Унт.

До слова, 4 березня, у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочались масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії. Зазначається, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони НАТО як член оборонного союзу.