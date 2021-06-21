США пригрозили Китаю ізоляцією у разі відмови в Covid-розслідуванні

Президент США Джо Байден сумнівається, що Китай дійсно хоче з’ясувати походження Covid-19

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про те, що він опиниться в ізоляції, якщо не дозволить розслідувати причини виникнення коронавірусу. Про це Салліван заявив в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що американський президент Джо Байден, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, зміг «згуртувати демократичний світ» і спонукати країни G7 одностайно висловитися про необхідність проведення нового розслідування походження Covid-19 в Китаї.

«Байден в Європі на цьому тижні згуртував демократичний світ, щоб він вперше з часу спалаху Covid-19 заговорив в один голос з цього питання. Президент Трамп не зміг цього зробити. Президент Байден зміг. Він закликав G7 підтримати заяву, в якій стверджується, що Китай повинен дозволити провести розслідування на своїй території», - сказав Салліван.

Як відомо, президент США Джо Байден сумнівається, що Китай дійсно хоче з’ясувати походження Covid-19.

У середині січня 2021 року команда з 13 експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я прибула до китайського міста Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу в лютому 2020 року, щоб провести власне розслідування стосовно джерела інфекції.

Нагадаємо, штам коронавірусу, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій.

Паралельно з Covid-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби – мукоромікозу.