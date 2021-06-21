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    США пригрозили Китаю ізоляцією у разі відмови в Covid-розслідуванні

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    США пригрозили Китаю ізоляцією в разі відмови від з&rsquo;ясування причин пандемії - США пригрозили Китаю ізоляцією у разі відмови в Covid-розслідуванні
    США пригрозили Китаю ізоляцією в разі відмови від з’ясування причин пандемії
    Фото з відкритих джерел

    Президент США Джо Байден сумнівається, що Китай дійсно хоче з’ясувати походження Covid-19

    Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про те, що він опиниться в ізоляції, якщо не дозволить розслідувати причини виникнення коронавірусу. Про це Салліван заявив в інтерв'ю Fox News.

    Він зазначив, що американський президент Джо Байден, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, зміг «згуртувати демократичний світ» і спонукати країни G7 одностайно висловитися про необхідність проведення нового розслідування походження Covid-19 в Китаї.

    «Байден в Європі на цьому тижні згуртував демократичний світ, щоб він вперше з часу спалаху Covid-19 заговорив в один голос з цього питання. Президент Трамп не зміг цього зробити. Президент Байден зміг. Він закликав G7 підтримати заяву, в якій стверджується, що Китай повинен дозволити провести розслідування на своїй території», - сказав Салліван.

    Як відомо, президент США Джо Байден сумнівається, що Китай дійсно хоче з’ясувати походження Covid-19.

    У середині січня 2021 року команда з 13 експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я прибула до китайського міста Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу в лютому 2020 року, щоб провести власне розслідування стосовно джерела інфекції.

    Нагадаємо, штам коронавірусу, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій.

    Паралельно з Covid-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби – мукоромікозу.

    Теги: США Китай розслідування коронавірус
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    США пригрозили Китаю ізоляцією у разі відмови в Covid-розслідуванні