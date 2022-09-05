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Черкаська влада повідомила, скільки очікується паломників-хасидів в Умані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Черкаська влада повідомила, скільки очікується паломників-хасидів в Умані
Наразі до Умані вже прибули близько 1 100 хасидів
фото: novadoba

Активне прибуття паломників очікується з 18-19 вересня

Умань очікує прийняти цьогоріч до 10 тис. хасидів-паломників. До міста на святкування Рош га-Шана вже приїхали понад тисяча паломників, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Я сподіваюсь, що вони усвідомлено в значно меншій кількості нас будуть відвідувати. Але розраховуємо, що все одно до 10 тисяч їх (паломників – ред.) буде», – сказав Табурець.

За його даними, наразі до Умані вже прибули близько 1 100 прочан. Активне прибуття паломників очільник ОВА очікує з 18-19 вересня. Він наголосив, що місцева влада попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні.

«Вони запевняли, що в них теж там в Ізраїлі практично постійна війна, і вони до цього звикли. Проаналізувавши зараз усі переваги та недоліки того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не наголошувати, що ми категорично проти», – сказав очільник ОВА.

Рош га-Шана –  це свято початку нового року для кожного, хто сповідує юдаїзм. В Україні воно відоме широкому загалу здебільшого завдяки щорічному паломництву до могили цадика Нахмана в Умані. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю Михайло Бродський в інтерв’ю «Главкому» звернувся до євреїв, які зібралися під час війни до Умані. Він закликав своїх громадян цього року не їхати в Україну на свято Рош-га-Шана.

Читайте також: Святкування Рош га-Шана: правоохоронці звернулися до паломників-хасидів
Теги: Черкащина хасиди Умань Ізраїль

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