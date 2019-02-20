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    Економіка та фінанси

    ЄС виділить Україні гроші на сферу управління міграцією - Держприкордонслужба

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    Україна і ЄС боротимуться з нелегальними мігрантами - ЄС виділить Україні гроші на сферу управління міграцією - Держприкордонслужба
    Україна і ЄС боротимуться з нелегальними мігрантами

    У серпні розпочнеться реалізація спільного проекту, що коштуватиме 60 млн євро

    Україна і ЄС в серпні поточного року починають секторальний проект у сфері інтегрованого управління кордоном загальною вартістю близько 60 млн євро. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Держприкордонслужби Петро Цигикал.

    «Мав дві плідні зустрічі. З міністром внутрішніх справ Туреччини коротко обговорили питання консолідації зусиль у сфері управління міграційними процесами, а з генеральним директором ICMPD - питання взаємодії у сфері прикордонного і міграційного менеджменту. Найближчим часом ми почнемо спільний секторальний проект у сфері інтегрованого управління кордоном, загальна вартість якого складе, приблизно, 60 млн євро», - зазначив він.

    Попередньо, за словами Цигикала, реалізація проекту почнеться з серпня поточного року. Підготовчі процеси вже завершилися.

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    Крім цього, глава ДПСУ нагадав, що Україна географічно розташована на перехресті міграційних потоків зі Сходу до Європи, і тому питання, пов'язані з переправленням мігрантів, торгівлею людьми, ідентифікацією затриманих, їх поверненням, дуже актуальні, а співпраця з міжнародними партнерами дає можливість відстежувати основні світові тенденції і проблеми, обмінюватися досвідом у міграційній сфері, і головне - вести конструктивний діалог.

    «Я мав можливість донести шановному зібранню позицію уряду України у сфері управління міграцією та те, що в Україні вже створено міжвідомчу робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами. Вже найближчим часом в Україні почне роботу група радників ЄС, які очолюють і представляють прикордонні і митні відомства Фінляндії та Литви», - зазначив він.

     Цигикал також повідомив, що в 2018 році тільки в рамках боротьби з торгівлею людьми українські прикордонники взяли участь у десяти міжнародних операціях з правоохоронними органами Молдови, Польщі, Іспанії, Греції, Італії, Europol і FRONTEX, в ході яких серед іншого дискредитований канал торгівлі людьми з Україна в Іспанію, припинено діяльність злочинної групи в складі 22 осіб, затримано членів міжнародної злочинної групи, що займалася виготовленням та збутом підроблених паспортів країн ЄС.

    Раніше повідомлялося, що до Києва прибула рекордна кількість нелегалів з РФ. У Києві в 2018 році виявили рекордну кількість нелегальних мігрантів. Найбільше за фактом нелегального перебування затримувалися громадяни РФ, Бангладешу та Азербайджану.

    Нагадаємо, в країни ЄС минулого року прибули близько 150 тисяч мігрантів - на чверть менше, порівняно з показником 2017 року.

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