«Слуга народу» назвала кандидата у мери Дніпра



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Сергій є депутатом обласної ради і головним лікарем Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова

Кандидатом у мери Дніпра став Сергій Риженко

У партії «Слуга народу» представили свого кандидата на посаду міського голови Дніпра. Про це повідомила пресслужба політсили в Телеграм-каналі.

«Знайомтеся: наш кандидат в мери Дніпра - Сергій Риженко», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині він є депутатом обласної ради і головним лікарем Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова.

Риженко під час презентації Стратегії розвитку регіону заявив, що своїм головним завданням бачить будівництво безпечного міста для кожного.

Як наголошується, він є заслуженим лікарем України. Був першим заступником міністра охорони здоров'я, головним державним санітарним лікарем України, головою Державної СЕС. Має Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Нагадаємо, політична партія «Слуга народу» повідомила, що збереться на з’їзд 31 серпня.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.