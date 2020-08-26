«Слуга народу» оприлюднила дату свого з'їзду



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З'їзд розпочнеться 31 серпня о 14.30

Програма зібрання включає ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року

Політична партія «Слуга народу» повідомила, що з’їзд відбудеться у понеділок, 31 серпня. Про це йдеться в оголошенні пресслужби партії.

«Увага! З'їзд політичної партії «Слуга народу» перенесено. Він відбудеться у понеділок, 31 серпня, о 14:30», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що програма з'їзду включає:

ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року,

презентацію відповідної програми партії,

представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів та представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Як повідомлялося 25 серпня, партія «Слуга народу» планувала з’їзд на 29 серпня, а потім перенесла його на неділю, 30 серпня.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.