Поліція перевірить агітрекламу партії Гройсмана



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Плакати «Української стратегії Гройсмана» з’явились ще до відкриття виборчого фонду партії, підозрюють в «Опорі»

У Києві спостерігачі «Опори» звернулись до поліції із проханням перевірити, чи сітілайти «Української стратегії Гройсмана» надруковані коштом виборчого фонду.

Як повідомили в мережі, на вул.Межигірській виявлено рекламне табло, де з одного боку була реклама «Української стратегії» без вихідних даних, а з іншого — новий плакат, на якому були перелічені тираж, замовник, відповідальна особа за друк та виконавець. Але плакат з'явився ледь не одразу після реєстрації партії у Центральній виборчій комісії, в той час як спочатку політична сила мала б відкрити і зареєструвати виборчий фонд.

Спостерігачі «Опори» повідомили правоохоронцям про обидва випадки.

Після того як партія зареєстровані стали суб'єктами виборчого процесу, на їх рекламі повинні бути вихідні дані. А та реклама, що має інформацію про замовника, тираж тощо, можна друкувати і розміщувати тільки коштом виборчого фонду.

Так як інформація про виборчі фонди в режимі онлайн недоступна, то активісти змушені звертатись в поліцію для перевірки.

Нагадаємо, Центрвиборчком 18 червня зареєстрував «Українську стратегію». Від неї по спискам йде 63 кандидати в нардепи.

Згідно з останнім опитуванням, партію Гройсмана готові підтримати 1,2%.