Соціолог розвіяв міф про «нещасливих» українців

«Що таке щастя? У різних культурах цей момент забарвлений по-різному»

Цього року щасливим себе визнав 71% українців. Порівняно з минулим роком є прогрес – в 2020 році таких було 68% опитаних. Проте подібні рейтинги є поняттям відносним, як і сам концепт щастя, в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

«Що таке щастя? У різних культурах цей момент забарвлений по-різному. В якийсь країні, де дуже високий процент щасливих людей, їм для щастя достатньо бути живими і, бажано, мати якусь їжу. В інших суспільствах, зокрема, у нашому, щастя досить часто переплітається з матеріальними аспектами або з особистими моментами», – зазначив соціолог.

На думку експерта, підкреслювати, що Україна в рейтингу щастя – десь між Ганою та Замбією (умовно), означає зневажати як самих себе, так і ці країни, які заздалегідь записані в такі, де люди просто не здатні мати позитивні емоції. А вони просто у кожного – свої.

фото: radiosvoboda.org

Грушецький також розповів про проблеми, які хвилюють українців найбільше. «Насправді топ проблем залишається тим самим: завершення війни на сході, поліпшення економічної ситуації та боротьба з корупцією...Подолання Covid-19 входить в перелік негайних потреб, але значно відстає від того, про що я казав, тобто від війни, економічних бід на від корупції», – зазначив соціолог.

Нагадаємо, Державна служба статистики стверджує, що середня номінальна зарплата українців минулого року зросла майже на 20%. Дані за листопад 2021-го свідчили: цей показник становив 14 282 грн. «Главком» провів опитування щодо того, скільки грошей потрібно громадянам для щастя.

Вчені провели дослідження, яке показало, у скільки років люди схильні вважати себе найщасливішими.