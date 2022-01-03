Скільки грошей треба для щастя? Українці назвали суми
Державна статистика свідчить: за рік зарплати зросли майже на 20%
Мінімальна заробітна плата тепер складає 6,5 тис. грн
Державна служба статистики стверджує, що середня номінальна зарплата українців минулого року зросла майже на 20%. Дані за листопад 2021-го свідчили: цей показник становив 14 282 грн. Він зріс на 19,2% у порівнянні з 2020 роком.
Найбільша середня номінальна зарплата в Україні реєструється у галузі інформації та телекомунікацій – в середньому 27 141 грн. На другому місці – фінансова та страхова діяльність (23 419 грн); на третьому – державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (19 917 грн).
Найменші середні номінальні зарплати – у сферах готельного бізнесу й організації харчування (8 824 грн); операцій з нерухомим майном (11 281 грн); адміністративного та допоміжного обслуговування (11 444 грн).
Нагадаємо, мінімальна заробітна плата на кінець минулого року в Україні складає 6,5 тис. грн. Вона зросла з 1 грудня. У законі про державний бюджет на 2022 рік передбачено, що наступного разу цей показник зросте з 1 жовтня до 6700 грн.
Скільки грошей вам потрібно в місяць? З цим питанням «Главком» вирушив на вулиці Києва. Відповіді вражають різноманітністю…
Катерина, 30 років, медпрацівниця
«Грошей ніколи не вистачає. Вистачає тільки на щоденні витрати. На глобальні цілі потрібно відкладати. На місяць 5 тисяч євро, прилизно так»
Вікторія, 35 років, менеджер
«Мені вистачає. Щоб закривати свої базові питання»
Назар, 18 років, студент
«Вистачає. Хто його знає? Скільки б не було, буде добре. Головне – классно жити і все»
Отець Володимир, 50 років, священник УПЦ
«В принципі вистачає. Не міряється щастя грішми. Щастя це коли живі і здорові батьки, живі і злорові діти, причому діти хороші, слухняні. Коли в сім’ї все добре. Оце щастя»
Сергій Олександрович, 68 років, пенсіонер
«Я живу так, щоб вистачало. У кожного свою цифра, мабуть. Ну, пару мільярдів»
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