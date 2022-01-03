Скільки грошей треба для щастя? Українці назвали суми

Державна статистика свідчить: за рік зарплати зросли майже на 20%

Мінімальна заробітна плата тепер складає 6,5 тис. грн

Державна служба статистики стверджує, що середня номінальна зарплата українців минулого року зросла майже на 20%. Дані за листопад 2021-го свідчили: цей показник становив 14 282 грн. Він зріс на 19,2% у порівнянні з 2020 роком.

Найбільша середня номінальна зарплата в Україні реєструється у галузі інформації та телекомунікацій – в середньому 27 141 грн. На другому місці – фінансова та страхова діяльність (23 419 грн); на третьому – державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (19 917 грн).

Розмір середньо заробітної плати у 2020-2021 роках (інфографіка: dtkt.ua)

Найменші середні номінальні зарплати – у сферах готельного бізнесу й організації харчування (8 824 грн); операцій з нерухомим майном (11 281 грн); адміністративного та допоміжного обслуговування (11 444 грн).

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата на кінець минулого року в Україні складає 6,5 тис. грн. Вона зросла з 1 грудня. У законі про державний бюджет на 2022 рік передбачено, що наступного разу цей показник зросте з 1 жовтня до 6700 грн.

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