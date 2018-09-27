Сьогодні відзначають Воздвиження Хреста Господнього: що заборонено робити



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Воздвиження Хреста Господнього

Православні на Воздвиження ходять в храм і проводять його в молитвах

27 вересня відзначається християнське свято Воздвиження Хреста Господнього.

Свято пов'язане з ім'ям рівноапостольної Олени, матір'ю імператора Костянтина, яка, згідно з церковним переказом, відшукала Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Точна дата набуття Чесного Хреста невідома. Мабуть, вона мала місце в 325 або 326 році. Назву свято отримало завдяки звичаю Церкви на Сході споруджувати хрест під час богослужіння.

Це одне з 12 головних свят православної Церкви. Ікона Воздвиження Хреста відома своїми чудотворними властивостями. Вважається, що вона допомагає впоратися з багатьма проблемами зі здоров'ям: лікує зубний біль, безпліддя, кістки і суглоби, хронічні мігрені.

Що можна робити на Воздвиження

Православні у цей день ходять в храм і проводять його в молитвах. Також слід окропити будинок освяченою в церкві водою, щоб захистити його.

В цей день раніше займалися заготовками капусти на зиму.

У народі говорили, що на Воздвиження осінь літо відсуває, тому ховали до свята всі овочі з корінням, щоб заморозки не згубили врожай.

Що не можна робити в цей день

Здавна в народі вважалося, що в цей день змії шукають місце для сплячки на зиму, тому радили тримати будинок на замку. Цього дня птахи починають відлітати в теплі краї, а всі гади земні (змії, вужі, ящірки) ховаються в нори.

Крім цього, на Воздвиження Хреста Господнього заборонено лаятися з родичами, це може закінчитися дуже погано.

Не можна в цей день починати нові справи, оскільки вони можуть закінчитися невдачею.

Заборонялося в ліс ходити, щоб змії не затягли до своєї ями.

Також в цей день всі православні дотримуються суворого посту. Не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти. В якості приправи до їжі рекомендовано користуватися тільки рослинними маслами.

А от в селах не можна було ходити в ліс. За повір’ями, у цей день лісовик перераховує всіх тварин. А людині бачити цього не можна.

Прикмети на Воздвиження:

На Воздвиження каптан з шубою зрушили, шапка насунулася - тобто, наступають передзимові холоди.

Вважалося, що Воздвиження - останній день бабиного літа, після якого тепла вже не чекай.

На Воздвиження останній віз із поля рухається - на тік поспішає - тобто, завершується осіння жнива.

Ключі від літа - у сизої галочки - тобто, в ці дні останні перелітні птахи відлітають на південь.

Також вважалося, що на Воздвиження ведмідь вже лягає в барліг.