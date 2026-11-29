У Німеччині посилили перевірки військово-облікових даних українців, які оформлюють тимчасовий захист. Так, працівники відповідних служб не обмежуються переглядом скриншотів чи збережених PDF-документів з «Резерв+». Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів адвокат і позаштатний радник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Берліні Андрій Ілін.

За словами юриста, під час перевірки німецькі службовці можуть взяти телефон заявника, закрити збережений витяг або скриншот, знайти на головному екрані іконку «Резерв+» і відкрити застосунок. Після цього людину просять пройти ідентифікацію, щоб перевірити інформацію безпосередньо в системі.

Ілін зазначив, що зараз цим питанням дуже пильно займаються. За його словами, чоловікам призовного віку, які не зняті з військового обліку або мають короткострокову відстрочку, відмовляють у наданні тимчасового захисту за параграфом 24. Водночас вони можуть подати заяву на отримання притулку, однак це вже інший правовий статус.

Окремо Андрій Ілін прокоментував можливість примусового повернення українських чоловіків призовного віку з Німеччини. За його словами, людей, які вже отримали тимчасовий захист, юридично неможливо примусово повернути в Україну. Винятком можуть бути випадки, коли людина вчиняє серйозне кримінальне правопорушення – тоді її можуть видворити.

«Німеччині потрібні робочі руки. Німеччина зацікавлена в тому, щоб тут були здорові, молоді, працездатні люди, які працюють і сплачують податки», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, співголова ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тіно Хрупалла закликав повернути з країни до 2,6 млн іноземців, зокрема українців, які отримали тимчасовий захист.

Заява Хрупалли пролунала на тлі просування в AfD ідей зближення Німеччини з Росією. На початку листопада 2026 року представники зовнішньополітичного напряму парламентської фракції партії представили документи, у яких закликали припинити військову допомогу Україні та відновити економічні відносини з Москвою. Зокрема, вони виступили за відновлення постачання російського газу через газопроводи «Північний потік».