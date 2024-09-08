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Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Сьогодні в Україні буде тепла погода

Сьогодні, 8 вересня, в Україні переважатиме сонячна погода з невеликою хмарністю. Опадів не очікується, за винятком крайнього півдня, де місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно південно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень на південному сході країни пориви вітру можуть сягати 15-18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13°C, на півдні та Закарпатті буде тепліше – 13-18°C. Вдень очікується приємне тепло – 23-28°C.

Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня фото 1

У Києві нічна температура становитиме 11-13°C, а вдень повітря прогріється до комфортних 25-27°C.

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Теги: погода прогноз погоди

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