Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня

Сьогодні в Україні буде тепла погода

Сьогодні, 8 вересня, в Україні переважатиме сонячна погода з невеликою хмарністю. Опадів не очікується, за винятком крайнього півдня, де місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно південно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень на південному сході країни пориви вітру можуть сягати 15-18 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13°C, на півдні та Закарпатті буде тепліше – 13-18°C. Вдень очікується приємне тепло – 23-28°C.

У Києві нічна температура становитиме 11-13°C, а вдень повітря прогріється до комфортних 25-27°C.