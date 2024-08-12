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Період рекордів високих температур «зробив перерву» – кліматолог

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Період рекордів високих температур «зробив перерву» – кліматолог
Клімат продовжуватиме дивувати населення Землі новими рекордами
фото із відкритих джерел

Глобальне зростання температур збігається з розвитком феномену Ель-Ніньо в Тихому океані, що нагріває поверхню океанів та планети

Липень 2024 року став другим найспекотнішим місяцем в історії нашої планети, повідомляє європейська програма спостереження за Землею Copernicus. Перервано низку рекордів найвищих температур, які фіксувалися 13 місяців поспіль, але це не означає, що з глобальним потеплінням покінчено. Про це пише Euronews.

Середня температура становила 16,91°C. Це на чотири соті градуси нижче, ніж показник липня минулого року, який утримує абсолютний рекорд.

«Ще одна примітна характеристика липня цього року – те, що на нього припали два найспекотніші дні на планеті, які коли-небудь були зареєстровані метеорологами. Тож цей місяць теж можна назвати рекордсменом, навіть при тому, що середня його температура була трохи нижчою, ніж рік тому», – каже кліматолог європейської програми Copernicus Жюльєн Ніколя.

Так чи інакше перервано низку рекордів найвищих температур, які фіксувалися 13 місяців поспіль. Але експерти Copernicus вважають, що спочивати на лаврах зарано: різниця в 4 сотих надто мала, щоб говорити про те, що загроза глобального потепління відступає.

«З наслідками глобального потепління ми зіткнулися не рік тому, коли почали фіксувати цю безперервну низку рекордів. Ми спостерігаємо їх уже кілька років, і той факт, що у липні 2024-го середні температури трохи знизилися, не означатиме, що ми подолали наслідки глобального потепління. Дедалі частіші теплові хвилі та екстремальні погодні явища почалися до цієї низки рекордів і, на жаль, продовжуватимуться після», – пояснює кліматолог європейської програми Copernicus.

На думку кліматолога, високі температури останніх місяців мають пояснення. Жюльєн Ніколя зазначає, що це глобальне зростання збігається з розвитком феномену Ель-Ніньо в Тихому океані, який має тенденцію нагрівати поверхню океанів та планети.

Однак феномен Ель-Ніньо закінчився кілька місяців тому, і зараз у Тихому океані спостерігається нейтральна погода перед приходом Ла-Нінья, холодного аналога Ель-Ніньо, у найближчі місяці.

За словами кліматолога, ще належить з'ясувати, чи відповідають рекорди, що спостерігаються в останні місяці, «переламному моменту чи радикальним змінам у кліматичній системі».

До слова, спека позначається на добробуті населення. Понад 70% усіх працівників у світі, або майже 2,5 млрд людей, страждають від екстремальних температур, випливає з опублікованої на цьому тижні доповіді Міжнародної організації праці. Як тільки стовпчик термометра піднімається вище за 34°C, продуктивність праці падає вдвічі, підрахували вчені. 

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Теги: погода клімат спека рекорд феномен

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