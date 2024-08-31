Без опадів, до 31° тепла: прогноз погоди на 31 серпня

Вдень на півдні та сході країни можливі сильні пориви вітру

31 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу без опадів, лише у південній частині, вночі і на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний з переходом на Лівобережжі на південно-східний, 5-10 м/с. Вдень на півдні та сході країни можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15-20°, у південних областях до 23°. Вдень очікується 26-31°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до 34°.

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 15-20° тепла вночі та 22-31° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 17-19° тепла вночі та близько 30° тепла вдень.