Спростування інформації за рішенням суду
Захист честі, гідності та ділової репутації
19 січня 2018 року Маньком Валентином Миколайовичем було повідомлено неправдиву інформацію стосовно Корбана Геннадія Олеговича.
Повідомляємо, що згідно з рішенням Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/6169/18 (посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89821244) повідомлена Маньком Валентином Миколайовичем інформація відносно Корбана Геннадія Олеговича є недостовірною, тобто такою, що не відповідає дійсності.