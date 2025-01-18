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Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше
фото з відкритих джерел

Роботодавці з Київської та Львівської областей готові платити соціально вразливим верствам населення найбільші заробітні плати в України. Від 18 до 23 тисяч гривень.

Медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн. Проте в оголошеннях про роботу пенсіонерам, людям з інвалідністю, жінкам у декреті, учасникам бойових дій та студентам пропонують заробітну плату нижче середньої. Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

В категорії робота для пенсіонерів медіанна зарплата по Україні становить 17 000 грн, що становить різницю у -15% з медіанною зарплатою по Україні. Серед регіонів найбільшу зарплату для людей пенсійного віку пропонують на заході (понад 20 000 грн), а найменше в центрі та у фронтових регіонах. 

Серед лідерів, де пенсіонерам пропонують найбільші заробітні плати: Київська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Львівська та Тернопільська області. Тут пенсіонерам роботодавці готові платити від 18 до 20 тисяч гривен.

Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше фото 1

В категорії робота для студентів медіанна зарплата по Україні становить 17 400 грн. Це на 13% менше середнього окладу по країні. Найбільше пропонують студентам в Київській та Львівській областях (20 000 грн). Нижче середнього пропонують на Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше фото 2

Серед вакансій, що підходять людям зі статусом УБД, медіанна зарплата становить 19 800 грн, що фактично відповідає середньому рівню оплати по Україні. Традиційно більшу зарплату пропонують на заході (22 000 грн). Менше, ніж в середньому по Україні, пропонують в центрі (Черкаська та Кіровоградська) й на Сумщині – 17 500 грн.

Серед лідерів, де пенсіонерам пропонують найбільші заробітні плати: Київська, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Одеська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Чернігівська та Чернівецька області. Тут людям зі статусом УБД роботодавці готові платити від 20 до 23 тисяч гривен.

Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше фото 3

В категорії у декреті медіанна зарплата становить 16 400 грн, що 18% менше. Вище середнього пропонують у Запорізький області (20 750 грн), на Київщині та Одещині (19 500 грн), у Львівський області (19 000 грн).

Серед лідерів, де жінкам в декреті пропонують найбільші заробітні плати: Київська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Дніпропетровська та Запорізька області. Тут жінкам в декреті роботодавці готові платити від 17 до 21 тисячі гривен.

Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше фото 4

Медіанна зарплата серед вакансій, які проактивно відмітили роботодавці як такі що підходять людям з інвалідністю, становить 18 200 грн, що на 9% менше, ніж медіанна зарплата по Україні. По регіонах ситуація аналогічна, як з вакансіями для пенсіонерів.

Стало відомо, в якому регіоні пенсіонерам та учасникам бойових дій роботодавці платять найбільше фото 5

Роботодавці з Київської та Львівської областей готові платити соціально вразливим верствам населення найбільші заробітні плати в України. Від 18 до 23 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року кількість вакансій на сайті Work.ua зменшилася на 19%, також на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Аналітики пов'язують це з новорічними святами. Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

У дослідженні вказано, що у останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. Тож у грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%, а кількість кандидатів, що активно шукали роботу зменшилася на 6%.

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Теги: пенсіонери зарплата робота населення

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