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Вступ до ЄС чи НАТО: що українці вважають пріорітетнішим?

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вступ до ЄС чи НАТО: що українці вважають пріорітетнішим?
Опитування проводили у травні 2024 року
фото: DPSU.GOV.UA

90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО

Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування серед українців щодо вступу до НАТО та ЄС. Українці мають абсолютну прихильність до європейської і євроатлантичної інтеграції, оскільки 90% українців хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО. Такі результати опитування опублікував КМІС.

Зазначається, що опитування проводили у травні 2024 року на замовлення NDI (Національний демократичний інститут).

Згідно з даними КМІС, у разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці й віддати голос «за». У разі проведення референдуму щодо НАТО – також 68%. Відповідно до цього, 9% і 10% проголосували б проти. Такими є результати опитування за вересень 2024 року.

Вступ до ЄС чи НАТО: що українці вважають пріорітетнішим? фото 1

В Інституті соціології зазначають, що у випадку ЄС є орієнтовно 22%, а у випадку НАТО – 16% тих, хто загалом бачить Україну в цих союзах, але з певних причин не хоче активно демонструвати цю позицію на референдумі.

У грудні 2024 року українців запитували про довіру до Європейського Союзу і НАТО. Так, ЄС довіряють 46% опитаних (не довіряють – 19%), а НАТО – 43% (не довіряють – 25%). У дослідженні також вказано, що є багато українців, які не довіряють або мають сумніви щодо ЄС та/або НАТО, але при цьому все одно бачать Україну в цих союзах.

Вступ до ЄС чи НАТО: що українці вважають пріорітетнішим? фото 2

«У всіх регіонах більшість хочуть бачити Україну в складні ЄС і НАТО, а також більшість готові це підтвердити голосуванням на референдумі. Тобто попри певні відмінності коректніше говорити про наявність консенсусу щодо руху до ЄС і НАТО», – наголошують в Іституті соціології.

Більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО (46%), ніж у ЄС (22%). Хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО.

Нагадаємо, що Київський міський інститут соціології регулярно відстежує ставлення до різних суспільних інституцій та суб’єктів, зокрема, до президента України. Українцям ставили запитання «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?». Згідно з результатами опитування, яке упродовж 2-17 грудня 2024 року провів Київський міжнародний інститут соціології, станом на грудень 2024 року більш ніж половина українців (52%) довіряли президенту України Володимиру Зеленському, 39% – не довіряли. Ще 9% не могли визначитися зі своїм ставленням.

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Теги: українці населення соцопитування НАТО Європейський союз

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