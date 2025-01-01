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У новорічну ніч РФ запустила понад 100 «Шахедів»: скільки цілей вдалося збити 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У новорічну ніч РФ запустила понад 100 «Шахедів»: скільки цілей вдалося збити 
Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну

В ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В Повітряних силах наголосили, що станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Вказується, що через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Також відомо, що ще два дрони полетіли у Росію та Білорусь

Станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів
Станом на 09:30 1 січня підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів
іфнографіка Повітряних сил України

Нагадаємо, 1 січня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Фіксується падіння уламків ворожої цілі у Печерському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково  зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі відомо про шістьох постраждалих. 

Теги: Білорусь окупанти авіація Миколаїв напад Facebook населення ворог Київ

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