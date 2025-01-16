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Коли відновлять роботу всіх державних реєстрів? Мін'юст назвав терміни

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Коли відновлять роботу всіх державних реєстрів? Мін'юст назвав терміни
19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України
фото з відкритих джерел

Запуск всіх сервісів планується до кінця січня

Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня. Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів. Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

«На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, реєстри, які наразі не працюють, можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов’язаність», – додав Кучерявенко.

У Мін'юсті запевняють, що робота триває безперервно, для того щоб забезпечити повне відновлення всіх послуг.

До слова, у четвер, 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Зауважимо, 8 січня, Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів. 

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

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Теги: кібератака Міністерство юстиції робота реєстр хакер Ольга Стефанішина росіяни

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