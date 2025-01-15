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Як завершився 2024 рік на ринку праці? Дослідження

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Як завершився 2024 рік на ринку праці? Дослідження
У грудні 2024 року різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм
фото: з відкритих джерел

Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року – це зарплати

У грудні 2024 року кількість вакансій на сайті Work.ua зменшилася на 19%, також на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Аналітики пов'язують це з новорічними святами. Про це йдеться в дослідженні Work.ua.

У дослідженні вказано, що у останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. Тож у грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%, а кількість кандидатів, що активно шукали роботу зменшилася на 6%.

Зменшення кількості роботи у грудні було в усіх областях і категоріях вакансій, за винятком «Охорона, безпека» (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада).

Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості шукачів зафіксовано в усіх областях і категоріях, за винятком «Сільське господарство, агробізнес», де кількість кандидатів не змінилася.

Як завершився 2024 рік на ринку праці? Дослідження фото 1

Однак через те, що й вакансій поменшало, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців. Тож роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних чинників.

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Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.

Повідомляється, що один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року – це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Ця зміна значною мірою повʼязана з вакансіями від Сил оборони.

Тенденція проявила себе в усіх областях лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн.

Заробітна платня у решті регіонів:

  • 25 250 (+250 грн до листопада) – Київська область;
  • 24 000 (+1 500 грн) – Львівська;
  • 22 500 грн (+500 грн) – Дніпропетровська;
  • 22 000 грн (+500 грн) – Одеська.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

  • «Нерухомість» – 50 000 грн, +14%;
  • «Юриспруденція» – 22 500 грн, +13%;
  • «Управління персоналом, HR» – 27 000 грн, +8%;
  • «Телекомунікації та зв’язок» – 26 920 грн, +6%;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» – 47 500 грн, +6%.

Нагадаємо, що Кенді Суперстар стала найуспішнішою українською блогеркою за версією Forbes. Загальна кількість підписників у соціальних мережах дівчини – майже 15 мільйонів.

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Теги: зарплата зарплатня робота Місяць охорона безпека новорічні свята свята нерухомість

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