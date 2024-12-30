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Перша країна ЄС заборонила продаж вейпів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Перша країна ЄС заборонила продаж вейпів
МОЗ Бельгії націлено на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку, якщо нема інших способів
фото з відкритих джерел

Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке прагне оновлення законодавства проти тютюну в усіх 27 країнах Євросоюзу

Бельгія заборонить продаж одноразових електронних сигарет з 1 січня 2025 року. Це зроблять з міркувань безпеки здоров’я населення та навколишнього середовища. Про це повідомляє Euronews.

Вейпи перетворилися на загрозу через дешевизну і стали легким способом для підлітків почати курити й «підсісти» на нікотин, заявляє міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке.

«Оскільки прилади одноразові, пластик, батарейки та схеми забруднюють навколишнє середовище. Крім того, вони створюють небезпечні хімічні речовини, які все ще присутні, коли люди їх (вейпи – «Главком») викидають», – каже Ванденбрукке.

МОЗ Бельгії націлено саме на одноразові вейпи, оскільки багаторазові можуть допомагати людям кинути шкідливу звичку, якщо нема інших способів. Франк Ванденбрукке прагне оновлення законодавства проти тютюну в усіх 27 країнах Євросоюзу.

«Після того, як сигарета спорожніла, батарея все ще працює. Це жахливо – ви могли б її підзарядити, але не маєте можливості. Ви можете уявити собі рівень забруднення, який вона (електронна сигарета – «Главком») створює», – каже власник брюссельської крамниці Vapotheque Стівен Померанц.

Заборона зазвичай означає фінансові втрати для індустрії, однак підприємець вважає, що це не завдасть занадто великої шкоди – клієнти просто переорієнтуються на нову систему.

Нагадаємо, ще в 2021 році комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) заборонила компаніям Altria і Philip Morris продавати на території країни пристрою для нагрівання тютюну IQOS. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У січні головний конкурент цих компаній RJ Reynolds Tobacco подав проти них позов, звинувативши у використанні технології нагрівання тютюну, раніше запатентованої фахівцями ReynoldsAmerican (дочірньої компанії British American Tobacco) і призначеної для Glo і вейпів Vype і Vuse.

Як відомо, куріння вейпу притупляє мозок студентів. Про це йдеться у новому дослідженні науковців, пише Medical Xpress.

Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить. Про відповідне дослідження дослідники повідомили 15 вересня на щорічній зустрічі Американської неврологічної асоціації в Орландо, штат Флорида.

«Вони виявили, що чим більше студенти курять вейп, тим нижчі результати показують у тестах на навчання, пам'ять, вирішення проблем та критичне мислення», – пише видання.

Як відомо, із 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Крім того, будь-яка оболонка тютюнових виробів, включно з сигаретами, має містити розширені медичні застереження. Відповідні законодавчі обмеження запроваджені ще минулого року, а тепер вони набрали чинності. 

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Теги: міністр студенти технології навчання пластик населення втрати обмеження

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