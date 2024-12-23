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Виконувач обов'язків директора зруйнованого Донецького аеропорту продовжує отримувати зарплатню

Ірина Бура
glavcom.ua
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Виконувач обов'язків директора зруйнованого Донецького аеропорту продовжує отримувати зарплатню
За 2023 рік Близнюк декларував річний прибуток сім’ї у 311 223 грн
колаж «Вільне радіо»

Донецький аеропорт зруйнований вже понад 10 років

Виконуючий обов’язки директора Донецького міжнародного аеропорту, який зруйнований вже понад 10 років, Владислав Близнюк продовжує отримувати заробітну плату. Про це стало відомо з декларації Близнюка та інформації «Вільного радіо»

Так, за 2023 рік Близнюк декларував річний прибуток сім’ї у 311 223 грн. Більша частина цих грошей – зарплата в.о. директора ДАПу (309 161 грн).

Сім’я має три власні квартири (дві у Києві, ще одна – у тимчасово окупованому Донецьку), а також частку права власності на ще одну квартиру в Києві. Окрім цього, Владислав Близнюк декларує дві недобудовані квартири у Києві.

У сім’ї, згідно з декларацією, одне авто – Lexus RX350 2011 року, зареєстрований на дружину Владислава Дар’ю. Автівку родина придбала за 425 тис. грн у 2012 році.

У 2022 році сім’я мала більше джерел прибутку, адже Дар’я Близнюк також працювала та отримувала зарплату в КП «Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва». Того року їй виплатили 111 844 грн. У декларації посадовця за 2023 рік його дружина вже не фігурує на цій посаді.

Окрім цього, у 2022 році і Дар’я, і Владислав Близнюки отримали від держави по 6,5 тис. грн допомоги за програмою «єПідтримка».

Зазначимо, бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Внаслідок боїв руйнувалася інфраструктура аеропорту – у грудні 2014 року значних руйнувань зазнав старий термінал, 13 січня 2015 року остаточно впала диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці.

Нагадаємо, попри закритий повітряний простір України, директори цивільних аеропортів, навіть частково зруйнованих ракетними ударами, продовжують отримувати зарплату.

Серед директорів українських аеропортів найбільшу зарплату мав очільник «Борисполя» Олексій Дубревський – за 2023 рік він задекларував 3 млн 788 тис. грн зарплати.

До слова, найвищий офіційний дохід мають працівники Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і комунпослуг (НКРЕКП), де середня зарплата дорівнює 111,9 тис. грн. 

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Теги: Lexus інфраструктура дружина Донецьк аеропорт радіо зарплата НКРЕКП

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