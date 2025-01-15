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У Львові затримано студента, який жорстоко вбив пенсіонерку

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Львові затримано студента, який жорстоко вбив пенсіонерку
76-річна жінка померла від численних трамв голови
фото: з відкритих джерел

17-річному студенту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі

У Львові поліцейські затримали 17-річного зловмисника, який жорстоко вбив пенсіонерку. Студенту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Ввечері 13 січня до правоохоронців звернулись мешканці одного з будинків на вулиці Тершаківців у Львові та повідомили про тіло своєї сусідки з ознаками насильницької смерті, яке вони виявили у її власній квартирі.

Поліцейські встановили особу загиблої – 76-річної місцевої мешканки. Встановлено, що пенсіонерка померла внаслідок чисельних травм голови. Правоохоронці встановили, що у квартиру до пенсіонерки забіг невідомий чоловік, завдав їй чисельних ударів по голові, ймовірно, стільцем та молотком, після чого втік.

Невдовзі, під час обстеження району, патрульні поліцейські виявили зловмисника та затримали його на вулиці Левицького у Львові.

«Особу затриманого встановлено – ним виявився студент одного з львівських вищих навчальних закладів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

До слова, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час побутового конфлікту до смерті забив свою 72-річну матір. Подія відбулась у Подільському районі столиці. Правоохоронці встановили, що між сином та матір’ю виник конфлікт на побутовому ґрунті. Внаслідок чого 47-річний чоловік став наносити численні удари матері кулаками та ногами. Схопивши металевий лист з газової плити він продовжив бити матір, допоки жінка не перестала подавати ознаки життя.

Нагадаємо, що у Кам'янському двоє чоловіків побили пенсіонера прямо на проїжджій частині через те, що він нібито зачепив їхнє авто.

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Теги: Львівщина вбивство розслідування чоловік студенти Львів поліція пенсіонери

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