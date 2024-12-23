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У Нігерії в тисняві на благодійних акціях загинуло щонайменше 67 людей

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Нігерії в тисняві на благодійних акціях загинуло щонайменше 67 людей
 Тиснява сталася ще до початку заходів, коли люди намагалися зайняти собі перші місця
фото: bssnews.net

Щонайменше 35 дітей загинули у школі в південно-західному штаті Ойо в середу, 18 грудня

У Нігерії щонайменше 67 людей, багато з яких діти, загинули на трьох різдвяних благодійних заходах протягом останніх днів. Про це повідомляють Euronews та Sky News.

За інформацією ЗМІ, що щонайменше 35 дітей загинули у школі в південно-західному штаті Ойо в середу, 18 грудня. Хоча точна причина тисняви невідома, припускається, що вона сталася через те, що місцева радіостанція запропонувала дітям виграти призи та подарунки на заході. Як повідомив губернатор штату Сеї Макінде, організаторів заходу вже заарештували.

А в суботу, 21 грудня, 22 людини загинули в південно-східному штаті Анамбра, ще10 померли в столиці Абуджа, де понад 1 тис. людей зібралися в церкві, щоб отримати одяг та їжу.

Деякі з тих, хто загинув в Абуджі, усю ніч чекали біля церкви в холодну погоду, щоб першими потрапити на благодійний захід, розповів Ловет Іньянг, який врятував під час тисняви дитину.

Розповіді свідків та поліції в Абуджі та Анамбрі вказують на те, що тиснява сталася ще до початку заходів, коли люди намагалися зайняти собі перші місця.

На думку керівника охоронної компанії в Абуджі Адемоли Адетуберу, проблеми виникають, оскільки організатори благодійних акцій часто нехтують безпекою.

Президент Нігерії Бола Тінубу закликав місцеву владу більше не терпіти помилок організаторів таких заходів, а поліція зобов’язала їх отримувати попередній дозвіл перед їх проведенням.

Зазначимо, за даними Всесвітньої продовольчої програми, близько 84 мільйонів нігерійців живуть за межею бідності, що становить 37% населення країни. За інформацією ЮНІСЕФ, приблизно 11 мільйонів дітей у цій країні, а це кожна третя дитина віком до п’яти років, страждають від серйозної нестачі харчування.

Нагадаємо, на півночі Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 20 студентів медичного та стоматологічного факультетів, які прямували на конференцію. 

Окрім того, у Нігерії сталася трагедія на воді. Щонайменше 20 людей загинули в результаті вибуху дерев'яного судна на річці в прибережному регіоні Баєлса.

Як повідомлялося, наприкінці червня у Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей, а ще 48 – зазнали поранень. Імовірно, це могла бути атака мусульманських терористів.

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Теги: трагедія поліція харчування населення дитина Нігерія смерть Різдвяні свята

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