Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сучасні забудови витісняють горобців з українських міст: пояснення орнітолога

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Сучасні забудови витісняють горобців з українських міст: пояснення орнітолога
Горобець польовий під час будівництва гнізда
фото з архіву О. Архипова

Новобудови впливають на зменшення кількості горобців, тоді як голуби прѝпутні вселяються в міста і села

У великих містах України поменшало горобців, вони зникають насамперед через особливості сучасного будівництва. Водночас чисельність сизих голубів залишається стабільною або навіть зростає. Про це в коментарі «Главкому» розповів орнітолог, співробітник Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України Геннадій Фесенко.

«Щодо горобців, у невеликих населених пунктах, у невеликих містах і селищах, такого відчутного зменшення їхньої чисельності не відбувається. А от у великих містах, я не скажу точно у скільки разів, але зменшення все-таки помітне», – зазначив Фесенко.

Орнітолог пояснив, що сучасні новобудови практично не залишають горобцям шансів для гніздування: «Найперше, на мою думку, це пов’язано з тим, що зменшилася кількість місць, де вони можуть гніздитися. Вони влаштовують гнізда десь під стріхами, можуть гніздитися у природних дуплах і штучних - синичниках. А зараз таких місць у спорудах, особливо сучасних, дуже небагато. Зараз усе впорядковується, навіть старі будинки. Зокрема, робиться зовнішня теплоізоляція, закриваються щілини й інші порожнини. Нові споруди зазвичай висотні, а горобці призвичаїлися до використання менш поверхових будинків».

Горобець хатній (самець) на гілці
Горобець хатній (самець) на гілці
фото з архіву О. Архипова

За його словами, інколи горобці все ж знаходять шпарини для гніздування і на прямовисних фасадах будівель, але це радше виняток.

«Іноді вони знаходять широкі тріщини, які ведуть до порожнин за старою облицювальною плиткою. Але таке облицювання - це минуле в будівельній галузі, коли на фасадах ще трапляються тріщини або щілини. Я якось спостерігав, як горобець у швидкому польоті начебто бився об облицьовану стіну, а насправді з льоту зникав у отворі стіни, щоб опинитися в гнізді. Він у цей момент був більше схожим на серпокрильців, для яких це дуже звично, але і горобцю доводилося так робити. Горобці використовують будь-які можливості, щоб гніздитися», – зазначив Фесенко. 

На відміну від горобців, інші птахи - сизі голуби не лише зберігають свою чисельність, а й активно займають нові території у межах міст.

«Сизого голуба, напівсвійського, люди нерідко підгодовують, та й самі вони можуть знаходити різний корм поблизу людини. Їхня чисельність, я б не сказав, що стала меншою. Вони підгодовуються локально, тому в деяких місцях вони гуртуються, і там їх багато, а в інших – можливо, менше. Якщо люди мешкають там, де нема підгодівлі, то їм здається, що голубів поменшало, але це не так», - пояснив орнітолог.

За словами Фесенка, нині інший вид голубів – припутень – активно освоює зелені зони міст. Він найбільший серед видів голубів нашої фауни.

Голуб-припутень дедалі частіше освоює міські парки та зелені зони
Голуб-припутень дедалі частіше освоює міські парки та зелені зони
фото з архіву О. Архипова

«Останнім часом він уже обжився в парковій зоні міст. Не в парках середмістя міст-мільйонників, але в таких, як Голосіївський парк в Києві, парках на схилах біля річки Дніпра. Тож припутні звикають жити у озеленених населених пунктах. Вони гніздяться на деревах, будують там відкриті гнізда», – розповів він.

За словами орнітолога, це вже стало новою адаптаційною стратегією виду.

«Припутнів на гніздуванні в населених пунктах стало помітно більше. Це вже схильність до життя в міських умовах, яка виникла у Західній та Центральній Європі. Тепер цей вид освоює і наші міста й селища. Наприклад, у селах Фастівського району на Київщині він вже став чисельним, а у великих містах центру і сходу країни поки що освоює великі парки, зелені зони», – зробив висновок Фесенко.

Раніше «Главком» інформував, що попри постійні обстріли РФ, зокрема, часті атаки на Київ, життя в місті продовжується. Яскравим тому свідченням стала родина королівських фазанів, яка нещодавно поповнилася пухнастими пташенятами. Про це повідомили у Київському зоопарку.

Також «Главком» інформував, що на Торецькому напрямку військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» виявили незвичайне пташине гніздо. Його було збудовано не лише з гілок, а й з використаного оптоволоконного кабелю. 

Читайте також:

Теги: тварини птахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кінолог Євген тренує Міру перед чергуванням на кордоні
Понад 50 виявлень вибухових речовин та зброї. Як службова вівчарка Міра працює на кордоні
17 червня, 02:00
Цьогоріч суди вже винесли 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами
Генпрокуратура фіксує безпрецедентний ріст жорстокого поводження з тваринами
20 червня, 09:34
Чоловік отримав поранення внаслідок атаки РФ
Росія завдала авіаудару по підприємству на Харківщині: є поранений, загинула худоба
26 червня, 22:55
Травмоване маля, яке отримало другий шанс, не пережило чергової пекельної ночі
У Центрі порятунку диких тварин на Київщині через обстріл загинуло лосеня
25 червня, 13:16
У суді батьки заявили: про інцидент із птахом дізналися від правоохоронців і провели бесіди зі своїми дітьми
На Хмельниччині суд покарав батьків підлітків, які вбили птаха
30 червня, 11:18
Лучкіна є кандидаткою у майстри спорту Росії з боксу
Росіянка, яка накурила орангутана вейпом, була вигнана з боксерського клубу
2 липня, 14:08
Близько 42% корів утримується на промислових підприємствах, а 58% – в господарствах населення
В Україні стрімко зменшується кількість корів
4 липня, 10:17
Одесу атакували щонайменше 10 ударних дронів: є поранені
Атака на Одесу: кількість постраждалих збільшилась, загинули тварини (фото)
11 липня, 15:45
Ветеринарні лікарі просять мешканців громад з розумінням поставитися до заходів та приводити домашніх тварин для проведення вакцинації
У двох районах Київщини зафіксовано сказ у тварин
11 липня, 09:22

Суспільство

Сучасні забудови витісняють горобців з українських міст: пояснення орнітолога
Сучасні забудови витісняють горобців з українських міст: пояснення орнітолога
Куди зникло гуманітарне авто? Керівник благодійного фонду виставив претензії до антикорупціонера Шабуніна
Куди зникло гуманітарне авто? Керівник благодійного фонду виставив претензії до антикорупціонера Шабуніна
БФ «Українська сила» відзвітував про підсумки роботи у першому півріччі 2025-го
БФ «Українська сила» відзвітував про підсумки роботи у першому півріччі 2025-го
Чи треба рятувати лелеченят, які випали з гнізда: пояснення біолога
Чи треба рятувати лелеченят, які випали з гнізда: пояснення біолога
Скільки військових пенсіонерів призовного віку ігнорують службу в армії: дані Мінсоцполітики
Скільки військових пенсіонерів призовного віку ігнорують службу в армії: дані Мінсоцполітики
З українських прилавків зникає популярна риба
З українських прилавків зникає популярна риба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6092
З українських прилавків зникає популярна риба
5304
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua