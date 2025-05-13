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В Україні відстрілюють диких птахів. Держпродспоживслужба пояснила, для чого це роблять

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Україні відстрілюють диких птахів. Держпродспоживслужба пояснила, для чого це роблять
Відстріл може бути необхідний для моніторингу та запобігання поширенню пташиного грипу, але можливий лише у разі отримання відповідних дозволів
колаж: glavcom.ua

Ткачук: У 2025 році в Україні, як і в країнах Європи, зберігається складна епізоотична ситуація щодо грипу птиці

Нещодавно в Україні прогримів скандал щодо діагностичного відстрілу диких перелітних птахів в Одеській області. Місцевих екологів обурили ці наміри, які нібито мають попередити можливий спалах пташиного грипу.

Так, у мережі навіть був оприлюднений графік проведення відстрілів, який затвердив своїм розпорядженням Головний державний ветеринарний інспектор. У документі зазначається про запланований діагностичний відстріл диких перелітних птахів у кожній області України, а отримані матеріали направлять до лабораторій на дослідження. Як передає «Главком», голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук розʼяснив ситуацію, повідомляє ТСН.ua.

За його словами, останнє десятиріччя в європейських країнах ускладнилась епізоотична ситуація щодо низки особливо небезпечних транскордонних хвороб тварин, які створюють загрозу для економіки, навколишнього середовища, продовольчої та біологічної безпеки нашої держави, а також можуть викликати масові захворювання у людей.

Графік діагностичного відстрілу
Графік діагностичного відстрілу
фото: tsn.ua

Скільки спалахів грипу зареєстровано?

Ткачук повідомляє, що під час весняної, осінньої міграції та в роки аномально теплих зим ризик істотно зростає. У 2025 році в Україні, як і в країнах Європи, зберігається складна епізоотична ситуація щодо грипу птиці. З початку року в Європі зареєстровано 854 спалахи високопатогенного грипу птиці.

«В Україні з початку 2025 року зареєстровано чотири спалахи грипу: три – у домашньої птиці та птиці, яку утримують у неволі, один – серед дикої фауни. У 2024 році в Україні було зареєстровано 18 спалахів грипу: 11 – у домашньої птиці та птиці, яку утримують у неволі, шість – серед дикої фауни, один – зоопарку», – наводить статистику Сергій Ткачук.

За словами високопосадовця, саме тому службою реалізується комплекс ветеринарно-санітарних заходів, зокрема – моніторинг серед домашньої, синантропної та дикої перелітної птиці. Він додає, що Державний план моніторингу щодо дикої перелітної птиці, реалізується в Україні вже понад 20 років.

Діагностичний відстріл птахів – лише за дозволом

Голова Держпродспоживслужби України додає, що при відборі матеріалу для досліджень пріоритет надається можливості відбору зразків від живої птиці (свіжий послід, клоачні та трахеальні/ротоглоткові змиви) з метою мінімізації, на скільки це можливо, необхідності відбору проб шляхом діагностичного відстрілу. Але підкреслює, що репрезентативність та якість досліджень біоматеріалу, відібраного в такий спосіб, вважається вищою.

«Діагностичний відстріл регламентований статтею 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», Інструкцією з профілактики та ліквідації грипу птиці, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 547, та можливий лише у разі отримання відповідних дозволів», – підкреслює Сергій Ткачук.

На запитання: чи почав вже діяти графік, скільки голів птахів вже потрапили на дослідження та чи вдалося виявити серед них штам пташиного грипу, Сергій Ткачук відповів так:

«Державний план моніторингу реалізується на території України і результати моніторингу в розрізі методів відбору проб згідно з офіційними формами звітності будуть доступні за результатами звіту за перше півріччя 2025 року».

Так, ситуація викликала широкий резонанс. Екологи вимагають перегляду рішень, побоюючись шкоди для біорізноманіття та порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, вірус пташиного грипу H5N1 еволюціонує та вчиться ухилятися від імунного захисту ссавців, йдеться у дослідженні вчених із Університету Північної Кароліни. Імовірно, ці мутації досить скоро можуть уможливити передачу вірусу від людини до людини, що, своєю чергою, підвищує ймовірність нової пандемії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський журнал eBioMedicine.

Вчені виявили, що антитіла поступово втрачають ефективність проти нових штамів H5N1. Це свідчить про те, що штами, які з'являться в майбутньому, буде складніше розпізнати і придушити. Крім того, швидка адаптація вірусу означає зниження ефективності вакцин, розроблених для його попередніх варіантів, а поширеність H5N1 серед диких і свійських птахів, великої рогатої худоби і навіть фермерів говорить про необхідність якнайшвидше створити ефективні вакцини.

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Теги: птахи грип Сергій Ткачук вірус інспектор скандал

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