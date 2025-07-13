У столичному зоопарку родина королівських фазанів поповнилася пташенятами (фото)

Орнітологи столичного зоопарку розробили спеціальний вітамінний корм для малюків

Попри постійні обстріли РФ, зокрема, часті атаки на Київ, життя в місті продовжується. Яскравим тому свідченням стала родина королівських фазанів, яка нещодавно поповнилася пухнастими пташенятами. Про це повідомили у Київському зоопарку, передає «Главком».

«Протягом 24 діб полохлива мати стійко висиджувала свою кладку, незважаючи на гуркіт війни. А тепер батьки дбайливо навчають свою малечу усім пташиним премудрощам», – йдеться у повідомленні.

Київський зоопарк

Для забезпечення найкращої природної дієти орнітологи столичного зоопарку розробили спеціальний вітамінний корм із натуральних інгредієнтів для пташенят.

Київський зоопарк

Як пишуть у пресслужбі, птахи «ростуть на очах».

Київський зоопарк

«Прослідкувати за новим життєвим циклом фазанячої родини можна у Фруктову саду КиївЗоо. Приходьте знайомитись з пернатим сімейством!», – йдеться у повідомленні.

Київський зоопарк

До слова, в інтерв'ю «Главкому» директор зоопарку Кирило Трантін повідомив, яких мешканців ховають в укриття під час повітряних тривог.

На запитання про наявність укриттів для тварин, Кирило Трантін зазначив: «Для левів є. Великих кішок ми ховаємо. Для решти – укриття не від обстрілів, а від негоди».

Проте під час тривоги персонал зоопарку все одно не залишає тварин без нагляду. «Коли починається тривога, ми не відходимо від тварин. Бо якщо буде влучання, маємо бути поруч», – наголосив директор.

Нагадаємо, на початку повномасштабного російського вторгнення, коли більшість підприємств завмерли, Київський зоопарк не лише вистояв, а й зафіксував рекордний виторг.

Генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін розповів в інтерв'ю «Главкому», як підтримка киян та завчасна підготовка допомогли підприємству пережити найскладніші місяці.

«У березні 2022-го нас запитували, як допомогти зоопарку. Я казав: купуйте квитки онлайн. І вони купували. Тобто ми не працювали, а люди купували квитки» , – поділився Кирило Трантін. За його словами, результат перевершив усі очікування: «У нас виторг за квітень 2022-го був – майже 5 млн гривень, а це більше, ніж за такий саме період до війни».