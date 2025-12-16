Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику

За словами медика, під час тривалих відключень світла варто максимально відмовитись від покупки м’яса, риби, морепродуктів, а також молочних продуктів

Часті та тривалі відключення світла, спричинені ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, актуалізували питання безпечного зберігання продуктів. Щоб вберегти себе від харчових отруєнь в умовах, коли холодильники працюють лише кілька годин на добу і не встигають якісно охолоджувати їжу, важливо знати терміни зберігання швидкопсувних продуктів. Сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк повідомила «Главкому», як убезпечити себе від харчовий отруєнь у період блекаутів.

За словами медика, під час тривалих відключень світла варто максимально відмовитись від покупки м’яса, риби, морепродуктів, а також молочних продуктів. Наприклад, відкрите молоко та м’які сири, такі як бринза, моцарела, рікота, без холоду зберігаються лише 2–6 годин.

Лікарка наголошує, що придбання м’яса і риби допустиме лише за умови, що ви їх одразу приготуєте і з’їсте. Та ж сама історія стосується готових страв. Навіть, якщо їжа на вигляд «нормальна» і після підігріву «смачна», повторне підігрівання не завжди рятує від отруєння.

Людмила Сердюк зауважила, що такі страви, як плов і макарони із соусом, не варто зберігати більше ніж дві-чотири години. Особливу увагу слід звернути на традиційні різдвяні та новорічні страви: олів’є, «шуба», салати з м’ясом, яйцями, а також торти з кремом і тістечка поза холодильником безпечні лише одну-дві години. Та ж рекомендація стосується супів, борщів і каш із м’ясом чи молоком.

Лікарка радить перейти на раціон, в якому переважають каші на воді, супи із консервів, макарони з тушонкою, печена картопля. За її словами, зараз краще не готувати страви з молоком, салати з майонезом та багатокомпонентні страви «на потім». Людмила Сердюк радить купувати продукти на один раз за принципом «купили – з’їли», але натомість мати запас води, консервів і сухих продуктів (круп, макаронів тощо).

Нагадаємо, у селі Хотів на Білоцерківщині одна людина померла, ще двоє в лікарні. Ймовірно, через харчове отруєння.