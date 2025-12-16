Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику
Людмила Сердюк радить купувати продукти на один раз за принципом «купили – з’їли»
фото: glavcom.ua

За словами медика, під час тривалих відключень світла варто максимально відмовитись від покупки м’яса, риби, морепродуктів, а також молочних продуктів

Часті та тривалі відключення світла, спричинені ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, актуалізували питання безпечного зберігання продуктів. Щоб вберегти себе від харчових отруєнь в умовах, коли холодильники працюють лише кілька годин на добу і не встигають якісно охолоджувати їжу, важливо знати терміни зберігання швидкопсувних продуктів. Сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк повідомила «Главкому», як убезпечити себе від харчовий отруєнь у період блекаутів.

За словами медика, під час тривалих відключень світла варто максимально відмовитись від покупки м’яса, риби, морепродуктів, а також молочних продуктів. Наприклад, відкрите молоко та м’які сири, такі як бринза, моцарела, рікота, без холоду зберігаються лише 2–6 годин.

Лікарка наголошує, що придбання м’яса і риби допустиме лише за умови, що ви їх одразу приготуєте і з’їсте. Та ж сама історія стосується готових страв. Навіть, якщо їжа на вигляд «нормальна» і після підігріву «смачна», повторне підігрівання не завжди рятує від отруєння.

Людмила Сердюк зауважила, що такі страви, як плов і макарони із соусом, не варто зберігати більше ніж дві-чотири години. Особливу увагу слід звернути на традиційні різдвяні та новорічні страви: олів’є, «шуба», салати з м’ясом, яйцями, а також торти з кремом і тістечка поза холодильником безпечні лише одну-дві години. Та ж рекомендація стосується супів, борщів і каш із м’ясом чи молоком.

Лікарка радить перейти на раціон, в якому переважають каші на воді, супи із консервів, макарони з тушонкою, печена картопля. За її словами, зараз краще не готувати страви з молоком, салати з майонезом та багатокомпонентні страви «на потім». Людмила Сердюк радить купувати продукти на один раз за принципом «купили – з’їли», але натомість мати запас води, консервів і сухих продуктів (круп, макаронів тощо).

Нагадаємо, у селі Хотів на Білоцерківщині одна людина померла, ще двоє в лікарні. Ймовірно, через харчове отруєння

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику
Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику
Яке релігійне свято відзначається 17 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 грудня 2025: традиції та молитва
Боєць загону «Ахмат», який «застряг» в українському полоні, звернувся до Кадирова
Боєць загону «Ахмат», який «застряг» в українському полоні, звернувся до Кадирова
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором
Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом
Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом
Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста
Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua