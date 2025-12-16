Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором

Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави

«Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами», – заявив колишній головком

Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив про ризики для ветеранів та навіть про загрозу громадянської війни в Україні. Як інформує «Главком» із посиланням на «Новини.Live», про це він заявив на форумі «Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України», де говорив про роль ветеранів у післявоєнній політиці і суспільстві України.

На думку Залужного, демобілізовані колишні військові у разі погіршення економічної ситуації в Україні опиняться перед спокусою легких грошей, які можна заробити в незаконний спосіб.

Посол України у Великій Британії заявив, що після завершення війни близько 1 млн захисників, можуть стати вразливими через брак роботи, житла та стабільного доходу. Це створить ризики зростання злочинності та дестабілізації, включно з можливістю громадянської війни pic.twitter.com/cd06NlpQgl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 16, 2025

«Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії. Те, що ми бачимо. Друге: а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізуватися, реалізувати себе у суспільстві та у сім’ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усілякими провокаціями та спокусою легких грошей», –каже ексголовком.

Потенційними ризиками він назвав імовірне зростання злочинності та небезпеку на вулицях. Також Залужний навів історичні аналогії.

«Це мінімум і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її «лихими дев’яностими» тому підтвердження», – каже посол.

Залужний не виключає політичну дестабілізацію і загрозу громадянської війни.

«І навіть все це може привести до ризиків політичної дестабілізації в країні та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянська війна», – здивував він заявою.

Тому Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави, суспільства та самих ветеранів.

Раніше Валерій Залужний озвучив свою думку про мирну угоду з Росією. За словами Залужного, швидка угода не принесе Україні справжнього та довготривалого миру.

Він також наголосив, що перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію України та її розпад. «Все решта – це просто продовження війни», – додав він.