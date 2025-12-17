17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 грудня в Україні вшановують фахівців державної виконавчої служби, а світ відзначає Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та свавілля. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Даниїла та трьох святих отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 грудня 2025 року.

Свята в Україні

День працівника державної виконавчої служби

Це професійне свято було встановлене указом президента України у 2009 році. Державна виконавча служба відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні правопорядку, адже саме на неї покладено функцію примусового виконання рішень судів. Ефективна робота виконавців є гарантією того, що закон не лише проголошується, а й реально втілюється в життя, захищаючи права громадян та інтереси держави.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та свавілля

Цей день було започатковано у 2003 році. Символом дати є червона парасолька, яка символізує захист від нападів, стигми та дискримінації. Метою дня є привернення уваги суспільства до проблем безпеки та дотримання прав людини, незалежно від роду її діяльності.

День кленового сиропу

Популярне гастрономічне свято, присвячене одному з найбільш відомих натуральних підсолоджувачів. Цей продукт є не лише смаколиком, а й важливою частиною культури та економіки Північної Америки.

Релігійні свята та їхня історія

День святого пророка Даниїла і трьох святих отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла

17 грудня церква вшановує одного з великих пророків Старого Завіту – Даниїла. Він жив за 600 років до Різдва Христового. Разом із трьома друзями (Ананією, Азарією та Мисаїлом) він потрапив у вавилонський полон.

За відмову вклонитися ідолу трьох отроків кинули у палаючу піч, але Бог явив потужне диво: ангел зійшов у полум'я і охолодив його, залишивши юнаків неушкодженими. Самого Даниїла за віру пізніше кинули у рів до голодних левів, але звірі не торкнулися його. Пророк Даниїл відомий своїми точними пророцтвами, зокрема про час приходу Месії та долю великих імперій.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на деревах багато інею – через тиждень настане відлига;

яка погода сьогодні, такою вона буде і в наступному червні;

якщо за вікном гуде завірюха – чекайте на добре роїння бджіл влітку;

ясний день обіцяє морозну ніч.

Історичні події

1777 рік – Франція визнає незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки);

1790 рік – у Мексиці знаходять камінь із календарем ацтеків;

1885 рік – французький уряд оголошує про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті;

1895 рік – у США отримали патент на машину для виробництва шпагату;

1897 рік – на Харківському паровозобудівному заводі будують перший український паровоз;

1903 рік – Орвілл Райт здійснює перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером;

1917 рік – розпочинає роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду;

1957 рік – США проводять перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас»;

1986 рік – у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснюють одночасну пересадку серця, печінки та легенів;

1998 рік – США і Велика Британія завдає авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням/

Іменини

День ангела святкують: Данило, Олександр, Денис, Микола, Іван, Сергій, Степан.