Яке релігійне свято відзначається 17 грудня 2025: традиції та молитва

17 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Даниїла та трьох святих отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла. Це свято присвячене непохитній вірі та божественному порятунку вірних слуг Господніх у часи випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 грудня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Даниїла та трьох святих отроків Ананії, Азарії та Мисаїла

17 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Даниїла та святих отроків Ананії, Азарії та Мисаїла, які жили за 600 років до Різдва Христового. Під час вавилонського полону юнаки відмовилися вклонятися язичницьким ідолам і вживати нечисту їжу, зберігаючи відданість істинному Богу.

За переказами, коли трьох отроків кинули у розпечену піч за відмову зрадити віру, Господь явив потужне диво: з неба зійшов Ангел і охолодив полум'я так, що юнаки залишилися неушкодженими і співали хвалу Богу посеред вогню. Пророк Даниїл, за свою віру кинутий у рів до голодних левів, також був врятований Богом – звірі не зачепили його. Пророк Даниїл залишив після себе потужні пророцтва про прихід Спасителя та майбутні долі царств, які стали важливою частиною Святого Письма.

Молитви дня

О, святий угодниче Божий, пророче Даниїле! Допоможи нам, грішним, зміцнитися у вірі та знайти силу духу в часи випробувань. Моли Милостивого Бога за нас, щоб Він дарував нам мудрість розпізнавати волю Його та вберіг від ворогів видимих і невидимих. Нехай прикладом вашої стійкості і ми сподобимося небесного захисту та благословення. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо на деревах з'явився потужний іній – чекайте на швидку відлигу через тиждень.

Якщо цього дня мете сильна завірюха – літо буде багатим на мед і бджоли будуть добре роїтися.

Яка погода на Даниїла, таким буде і весь наступний червень.

Якщо навколо сонця видно кола – чекайте на сильні морози найближчими днями.

Цей день вважався сприятливим для планування справ на наступний рік та молитов про розкриття таємниць і отримання мудрих порад.