Боєць загону «Ахмат», який «застряг» в українському полоні, звернувся до Кадирова

Опинившись у полоні, Мансур з подивом дізнався, що його керівництво не вважає його чоловіком і повертати назад не збирається

Мансура Ельмурзаєва не влаштовувала робота на пляжі, адже він все життя хотів стати воїном. Наслухавшись розповідей знайомих про те, як добре вони себе почувають у Росгвардії, він пішов служити. Але не підозрював, що незабаром буде переведений до підрозділу «Ахмат-Чечня» і відправлений до Курської області допомагати строковикам обороняти кордон. Як інформує «Главком», історію полоненого ахматівця розповідає проєкт «Хочу жити».

Опинившись у полоні, Мансур з подивом дізнався, що його керівництво не вважає його чоловіком і повертати назад не збирається. Його обурили слова командира загону «Ахмат» Апті Алаудінова. Той заявив, що йому плювати на долю чеченців, які добровільно здалися в полон, адже вони зійшли зі «священного шляху».

«Не розумію, як можна таке про своїх бійців сказати, ми не по своїй волі сюди потрапили. Ми потрапили в оточення на Курщині. Нас було лише троє. Решта – строковики, які одразу здалися в полон», – пригадує Мансур.

Окупант також звернувся до глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Хочу, щоб він по совісті зробив, нас обміняв, повернув своїх бійців», – заявив Мансур Ельмурзаєв.

