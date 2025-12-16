Головна Країна Суспільство
Боєць загону «Ахмат», який «застряг» в українському полоні, звернувся до Кадирова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мансура Ельмурзаєва ЗСУ взяли в полон на Курщині
фото: скріншот із відео

Опинившись у полоні, Мансур з подивом дізнався, що його керівництво не вважає його чоловіком і повертати назад не збирається

Мансура Ельмурзаєва не влаштовувала робота на пляжі, адже він все життя хотів стати воїном. Наслухавшись розповідей знайомих про те, як добре вони себе почувають у Росгвардії, він пішов служити. Але не підозрював, що незабаром буде переведений до підрозділу «Ахмат-Чечня» і відправлений до Курської області допомагати строковикам обороняти кордон. Як інформує «Главком», історію полоненого ахматівця розповідає проєкт «Хочу жити».

Опинившись у полоні, Мансур з подивом дізнався, що його керівництво не вважає його чоловіком і повертати назад не збирається. Його обурили слова командира загону «Ахмат» Апті Алаудінова. Той заявив, що йому плювати на долю чеченців, які добровільно здалися в полон, адже вони зійшли зі «священного шляху».

«Не розумію, як можна таке про своїх бійців сказати, ми не по своїй волі сюди потрапили. Ми потрапили в оточення на Курщині. Нас було лише троє. Решта – строковики, які одразу здалися в полон», – пригадує Мансур.

Окупант також звернувся до глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Хочу, щоб він по совісті зробив, нас обміняв, повернув своїх бійців», – заявив Мансур Ельмурзаєв.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

