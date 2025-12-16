Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом
Під час оборони обидва бійці неодноразово зазнавали контузій і вступали у стрілецькі сутички з ворогом
фото: Військова частина 3045 Національної гвардії України/Facebook

Бійці перебували під постійними мінометними та артилерійськими обстрілами, зазнавали атак дронів і піхотних штурмів

Двоє бійців Національної гвардії з Рівненщини понад 160 днів безперервно утримували позицію на лінії зіткнення. Як інформує «Главком», історію військовослужбовців із позивними Повар і Текіла, розповіли у військовій частині 3045 НГУ, яка дислокується у Вараші.

Військові майже пів року тримали оборону на одному з напрямків поблизу Покровська Донецької області. За цей час вони перебували під постійними мінометними та артилерійськими обстрілами, зазнавали атак дронів і піхотних штурмів, а також брали участь у стрілецьких боях із противником. Окрім спостереження та розвідки, гвардійці допомагали евакуювати поранених побратимів.

Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом фото 1

На позицію Повар і Текіла заходили разом із ще одним бійцем на псевдо Музикант. Завдяки маскуванню військові тривалий час залишалися непоміченими, однак згодом противник виявив їхнє розташування. Під час одного з боїв Музикант отримав поранення, його евакуювали, після чого двоє гвардійців продовжили тримати позицію самі. На кілька місяців можливості для відходу зникли повністю.

Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом фото 2

Побут на позиції був мінімальним: постійні чергування, обмежений запас води та їжі, пересування лише в сутінках, щоб не видати себе ворожим дронам. Воду брали з найближчого джерела, а для світла й тепла інколи використовували окопну свічку.

Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом фото 3

«Найважче – мінометні обстріли, коли укриття буквально розривається над головою. Вижили завдяки дисципліні та підтримці одне одного. На позиції найважливіше – вода, боєкомплект, медицина і напарник», – розповів гвардієць на псевдо Повар.

За його словами, триматися допомагали думки про родину та відповідальність за побратима. Зв’язок із рідними вдавалося підтримувати зрідка – через радіостанцію командира, яку прикладали до мобільного телефону.

Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом фото 4

Під час оборони обидва бійці неодноразово зазнавали контузій і вступали у стрілецькі сутички з ворогом. Лише нещодавно вдалося провести ротацію – під обстрілами до них дісталися побратими, які замінили оборонців. Наразі Повар і Текіла відновлюють сили та готуються передавати бойовий досвід іншим військовим.

Раніше військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, розповів про реалії окопної війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя» солдатів і офіцерів 1-го окремого медичного батальйону Сухопутних військ ЗСУ за операцію з евакуації пораненого захисника, яку вони здійснили.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом
Двоє нацгвардійців із Рівненщини майже пів року тримали позицію під Покровськом
Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста
Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
Верховна Рада підтримала законопроєкт про національну хвилину мовчання
Верховна Рада підтримала законопроєкт про національну хвилину мовчання
Як не митися місяцями? Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав про гігієну в бліндажі
Як не митися місяцями? Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав про гігієну в бліндажі
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua