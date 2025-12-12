На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні

Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, 33-річний чоловік помер у будинку

У селі Хотів на Білоцерківщині одна людина померла, ще двоє в лікарні. Ймовірно, через харчове отруєння. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, що 9 грудня чоловік виявив вдома рідних у непритомному стані. На місце прибули поліцейські, лікарі, рятувальники та працівники газової служби.

Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, 33-річний чоловік помер у будинку. Потерпілих жінок віком 66 та 87 років доставили до лікарні.

Судово-медичний експерт встановив, що причиною смерті чоловіка стало харчове отруєння. Відкрили кримінальне провадження з поміткою «нещасний випадок».

Поліція закликала ретельно перевіряти строк придатності перед вживанням харчових продуктів, аби запобігти отруєнням.

Нагадаємо, у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. Правоохоронці, що прибули на виклик, встановили, що загинули 56-річний чоловік, 44-річна жінка та їхня 11-річна донька. У будинку також перебував їхній чотирирічний син у тяжкому стані та з ознаками зневоднення.