Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
Судово-медичний експерт встановив, що причиною смерті чоловіка стало харчове отруєння
фото: Національна поліція України

Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, 33-річний чоловік помер у будинку

У селі Хотів на Білоцерківщині одна людина померла, ще двоє в лікарні. Ймовірно, через харчове отруєння. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, що 9 грудня чоловік виявив вдома рідних у непритомному стані. На місце прибули поліцейські, лікарі, рятувальники та працівники газової служби.

Попри зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, 33-річний чоловік помер у будинку. Потерпілих жінок віком 66 та 87 років доставили до лікарні.

Судово-медичний експерт встановив, що причиною смерті чоловіка стало харчове отруєння. Відкрили кримінальне провадження з поміткою «нещасний випадок».

Поліція закликала ретельно перевіряти строк придатності перед вживанням харчових продуктів, аби запобігти отруєнням.

Нагадаємо, у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. Правоохоронці, що прибули на виклик, встановили, що загинули 56-річний чоловік, 44-річна жінка та їхня 11-річна донька. У будинку також перебував їхній чотирирічний син у тяжкому стані та з ознаками зневоднення.

 

Теги: отруєння смерть Київщина рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
30 листопада, 01:21
У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, «жовтий»
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
21 листопада, 12:44
Тернополяни прийшли до Дому печалі прощається з Марією та її двома дітками
Батько гойдав труну із сином на руках. У Тернополі поховали маму та двох діток, яких убила російська ракета
23 листопада, 15:56
Родина Хардіка вважає, що у трагедії винні чиновники
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
27 листопада, 14:25
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
27 листопада, 12:25
57-річний водій автомобіля Renault під час руху скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутному напрямку
На Білоцерківщині водій автомобіля Renault збив на смерть велосипедиста (фото)
2 грудня, 00:57
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 4 грудня 2025 року
3 грудня, 19:14
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
Смерть сина Каденюка: поліція розкрила деталі
10 грудня, 09:56
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
Сьогодні, 14:59

Новини

На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 грудня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 грудня
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua