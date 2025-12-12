Головна Скотч Здоров'я
Скільки можна зберігати м'ясо в морозилці: результати нового дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
AESAN має рекомендації щодо заморозки яловичини, свинини та птиці
фото із відкритих джерел

Свинина має найкоротший термін зберігання порівняно з яловичиною та бараниною

Фахівці Іспанського агентства з безпеки харчових продуктів та харчування (AESAN) оприлюднили чіткі рекомендації щодо максимальних термінів зберігання замороженого м'яса, підкреслюючи, що тривалість безпечного зберігання напряму залежить від його виду.

Як пише «Главком», експерти наголошують: для забезпечення максимальної якості та безпеки, будь-яке м'ясо необхідно заморожувати одразу ж після покупки, підтримуючи температуру від мінус 18C і нижче.

За умови дотримання рекомендованого температурного режиму, AESAN встановило такі максимальні терміни для різних категорій м'яса:

  • Червоне м'ясо: яловичина, баранина та козлятина мають найдовший термін зберігання. Ці види м'яса можуть не псуватися до одного року (12 місяців).
  • Свинина: через більший вміст жиру, який прискорює окислення та втрату якості навіть у замороженому вигляді, максимальний термін зберігання свинини є значно меншим – лише шість місяців.
  • Птиця: тривалість зберігання м'яса птиці залежить від його обробки. Ціла тушка птиці може зберігатися до одного року (12 місяців). Розділена тушка або окремі частини мають коротший термін – до дев'яти місяців.

Таким чином, для споживачів критично важливо маркувати пакети з м'ясом датою заморожування та орієнтуватися на тип продукту, щоб уникнути ризику вживання м'яса, що втратило свої харчові якості або безпечність.

За даними Міністерства сільського господарства США, температура робочого холодильника не повинна перевищувати чотирьох градусів Цельсія (або сорока градусів Фаренгейта). Інакше зростає ризик розмноження бактерій та, як наслідок, псування продуктів.

Під час відсутності електроенергії ваш холодильник зберігатиме їжу в безпеці до чотирьох годин. Після цього температура почне зростати вище безпечного режиму. Експерти радять не вживати швидкопсувні продукти такі як м’ясо, рибу, молоко, якщо вони зберігалися в неробочому холодильнику довше зазначених чотирьох годин. 

Щільно заповнена морозильна камера залишається в зоні безпечної температури приблизно 48 годин. Наполовину заповнена камера нагрівається швидше, тому є сенс перенести частину продуктів з холодильника до «морозилки» (м’ясо, риба, ягоди). Через 48 годин, якщо їжа все ще холодна на дотик, її можна заморозити знову. Якщо продукти повністю розморозилися та відтанули, їх краще викинути.

Раніше «Главком» розповідав, врятувати холодильник від відключень світла.

4 грудня, 15:43
