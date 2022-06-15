Бірюков про повістки на пляжах: роблять із ЗСУ виправну установу

Призов до війська за принципом «порушив – отримай повістку» доводить мобілізацію до абсурду

Відомий волонтер Юрій Бірюков розкритикував методи мобілізації українців. Він вважає, що не можна ставитися до призову у військо, як до покарання. Таку думку волонтер висловив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Бірюков прокоментував інформацію про вручення військових повісток на пляжах Одеси, які, як відомо, зараз заборонено відвідувати у зв’язку з їх замінованістю. Волонтер висловив своє обурення, що такими методами мобілізації військкомати фактично перетворюють ЗСУ на «виправну установу».

«Тут мене вибиває все. І марення постійного наративу «порушив – отримай повістку», який робить із ЗСУ виправну установу. І безглузде вручення повісток на пляжі, бо закликати треба за необхідними ВОСовками (військово-облікова спеціальність – «Главком», а не за наявністю пляжних піщинок, що прилипли до ж*пи. І навіть те, що горе-військкоми носять на собі жовтий скотч – ідентифікатор у ближньому стрілецькому бою «свій-чужий». Але, скотч навіщо? Щоб що? Небезпека стрілецького бою на пляжі? Тоді чому без каски та броника?» – написав Бірюков.

Як відомо, 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 14 червня на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі військові видавали повістки до військкомату відпочивальникам призовного віку. Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

Як розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв, подібні рейди правоохоронці проводять щодня, останнім часом кількість порушників зменшилася.

Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено. 15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. А нещодавно на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.

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