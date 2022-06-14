Блокпости, кафе, бази відпочинку: де на Закарпатті роздають повістки (відео)

На Закарпатті люди отримують повістки в супермаркетах, біля крамниць і на базах відпочинку

Жителі Закарпаття організували спеціальний Telegram-канал, де повідомляють про «небезпечні» місця

В Ужгороді та на території Закарпатської області військові роздають повістки у публічних місцях. Жителі регіону навіть створили Telegram-канал «Де повістки?». Адміністратори каналу пояснюють, що створили цей ресурс «для оперативного обміну інформацією про те, де поліція разом із військкоматом вручають повістки».

Згідно із інформацією цього Telegram-каналу, в Ужгороді та Закарпатській області представники правоохоронних та військових структур вручають повістки у різноманітних публічних місцях. Одним із таких місць є блокпости на дорогах регіону.

У самому Ужгороді, інформують дописувачі каналу, повістки роздають біля супермаркетів, крамниць, на автовокзалі та у інших місцях.

Кілька днів тому у мережі з’явилося відео, як люди у військовій формі вручають повістку біля басейну на одній із баз відпочинку у Закарпатській області.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

У червні РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.