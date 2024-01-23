Суспільство і держава стали партнерами. Історик Плохій розповів, як українців змінила війна

Науковець зауважив, що з перших днів цього року Україна починає «складати тест на міцність»

«2024 буде роком перевірки на витривалість»

За час повномасштабної війни суспільство й держава стали на бік партнерства. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український історик та професор Гарварду Сергій Плохій.

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«Всі згодні з тим, що рік буде важкий. Буде рік перевірки на витривалість. Минулі два роки показали, що суспільство й держава знайшли партнера одне в одному. На відміну від століття минулого, коли цього й близько не було», – зазначив він.

Плохій розповів, що «історію вдалося переламати» і настав час показати, наскільки українці є витривалими у такому об’єднаному стані. За словами професора, Україна починає «складати тест на міцність з перших днів нового року».

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Як раніше повідомлялося, Сергій Плохій прокоментував розмови про те, що Україна може вступили у НАТО без окупованих територій. За його словами, такий сценарій може бути реалізований за однієї умови. «По-перше, цей сценарій може бути реалізований тільки в умовах, коли Росія зазнає серйозної поразки. Бо Путін не відмовився від ключових своїх цілей. Однією з них є невключення України у НАТО», – зазначив історик.

Нагадаємо, американців дуже хвилює ядерна зброя Росії. Плохій підкреслив, що жодного разу не чув в Америці про необхідність розпаду Росії «як фундаменту для змін». За його словами, питання зникнення країни-агресорки у її нинішніх кордонах не є у американців на порядку денному, на відміну від «ядерки», яка продовжує бути найголовнішою темою.