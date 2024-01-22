Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією

Плохій: «Результати переговорів на 90% визначатимуться на полі бою»

Вихід України на кордони 1991 року та статус українських територій, якщо вони залишаться окупованими, на 90% визначатиметься на полі бою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

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«Чи вийдемо ми на кордони 1991 року і яким буде статус тієї чи іншої частини територій, якщо вони залишаться окупованими – це речі важливі, їх треба проговорювати. Одначе, в кінці це буде на 90% визначатися на полі бою. Такими є правила стосунків у міжнародній політиці», – підкреслив він.

Плохій прокоментував розмови про те, що Україна може вступили у НАТО без окупованих територій. За його словами, такий сценарій може бути реалізований за однієї умови. «По-перше, цей сценарій може бути реалізований тільки в умовах, коли Росія зазнає серйозної поразки. Бо Путін не відмовився від ключових своїх цілей. Однією з них є невключення України у НАТО», – зазначив історик.

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Сергій Плохій додав, що «напівпоразка-напівперемога української держави» неможлива без поразки РФ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поки існує вертикаль суб’єкта Путіна, ціль незмінна – тотальне знищення України, і як державності, і як громадян. За його словами, росіяни можуть отримати оперативну паузу, щоб підготувати наступний етап війни. Подоляк пояснив, що під глобальною поразкою розуміє наступне: РФ не зможе більше домінувати в глобальному політичному процесі, не буде мати для цього жодних ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право в Радбезі ООН і залишиться без підтримки інших тоталітарних країн.

Як раніше повідомлялося, війна між Україною та Росією має завершитись перемовинами та відмовою країни-терористки від ядерної зброї. «Всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не має стати винятком», – заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».