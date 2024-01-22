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Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Сценарій із вступом України до НАТО без окупований територій неможливий без поразки РФ
фото з відкритих джерел

Плохій: «Результати переговорів на 90% визначатимуться на полі бою»

Вихід України на кордони 1991 року та статус українських територій, якщо вони залишаться окупованими, на 90% визначатиметься на полі бою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

«Чи вийдемо ми на кордони 1991 року і яким буде статус тієї чи іншої частини територій, якщо вони залишаться окупованими – це речі важливі, їх треба проговорювати. Одначе, в кінці це буде на 90% визначатися на полі бою. Такими є правила стосунків у міжнародній політиці», – підкреслив він.

Плохій прокоментував розмови про те, що Україна може вступили у НАТО без окупованих територій. За його словами, такий сценарій може бути реалізований за однієї умови. «По-перше, цей сценарій може бути реалізований тільки в умовах, коли Росія зазнає серйозної поразки. Бо Путін не відмовився від ключових своїх цілей. Однією з них є невключення України у НАТО», – зазначив історик.

Сергій Плохій додав, що «напівпоразка-напівперемога української держави» неможлива без поразки РФ.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що поки існує вертикаль суб’єкта Путіна, ціль незмінна – тотальне знищення України, і як державності, і як громадян. За його словами, росіяни можуть отримати оперативну паузу, щоб підготувати наступний етап війни. Подоляк пояснив, що під глобальною поразкою розуміє наступне: РФ не зможе більше домінувати в глобальному політичному процесі, не буде мати для цього жодних ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право в Радбезі ООН і залишиться без підтримки інших тоталітарних країн.

Як раніше повідомлялося, війна між Україною та Росією має завершитись перемовинами та відмовою країни-терористки від ядерної зброї. «Всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не має стати винятком», – заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. 

До слова, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Читайте також: Професор Гарварду Сергій Плохій: Результати переговорів на 90% будуть визначатися на полі бою
Теги: росія війна Україна переговори Сергій Плохій

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