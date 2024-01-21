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Історик Плохій розказав, що найбільше тривожить американців через війну в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Історик Плохій розказав, що найбільше тривожить американців через війну в Україні
Історик заявив, що зникнення РФ немає на порядку денному партнерів України
фото з відкритих джерел

У Штатах під час бунту Пригожина слідкували, що станеться з ядерними арсеналами РФ

Американців дуже хвилює ядерна зброя Росії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів український історик, професор Гарварду Сергій Плохій.

«Ядерна зброя Росії. Контроль над нею хвилює. У Штатах і під час бунту Євгена Пригожина слідкували, що станеться з російськими ядерними арсеналами. Це ключове питання світової безпеки для Сполучених Штатів Америки. Воно не є тим самим, що і розпад Росії, але пов’язане із ним», – зазначив він.

Плохій додав, що жодного разу не чув в Америці про необхідність розпаду Росії «як фундаменту для змін». За його словами, питання зникнення країни-агресорки у її нинішніх кордонах не є у американців на порядку денному, на відміну від «ядерки», яка продовжує бути найголовнішою темою.

Нагадаємо, Білорусь внесла зміни до своєї нової військової доктрини, включивши пункт про можливе використання тактичної ядерної зброї. Ймовірно, це відображає розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році. Проєкт нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї.

Наприкінці серпня минулого року очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки. Як відомо, торік 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

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Теги: ядерна зброя Сергій Плохій США росія

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