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Українці, яким не дозволили евакуюватися із Гази, співпрацювали із ХАМАС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українці, яким не дозволили евакуюватися із Гази, співпрацювали із ХАМАС
За словами українського посла, всі охочі могли евакуюватися більше, ніж один раз
фото: Головне управління розвідки/Telegram

Кількість громадян України, які залишилися у Секторі Гази, більша, ніж 29

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України через співпрацю із угрупованням ХАМАС. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі hromadske.

Посол зазначив, що кількість громадян України, які залишилися у Секторі Гази, більша, ніж 29. Йдеться про тих, які зокрема не захотіли виїжджати раніше. За його словами, всі охочі могли евакуюватися більше, ніж один раз.

«Ми ж не можемо примусово їх звідти витягнути. Ми вмовляли людей виїхати, але не всі погодились з різних причин. У когось літні батьки, комусь чоловіку не дозволили», – зазначив Корнійчук.

Він додав, що тими громадянами, яким відмовили в евакуації, є чоловіки, що співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб.

Корнійчук наголосив, що українська сторона боролася за кожного свого громадянина. Для частини українців було погоджене проведення додаткових заходів безпеки під час їхнього перебування в Єгипті, щоб далі відпустити.

За його словами, в України, як і у всіх країн-партнерів, така сама ситуація: загальний відсоток тих, кому не дозволено виїхати, не більше 7 %.

Раніше Корнійчук у коментарі «Радіо Свобода» сказав, що Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на евакуацію 29 українських громадян із Сектору Гази через «певні безпекові питання щодо цих осіб».

Нагадаємо, минулого року Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які залишилися в Ізраїлі.

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Теги: українці Сектор Гази Ізраїль Євген Корнійчук ХАМАС посол

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