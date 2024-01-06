Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні

Серед іншого на засіданні буде обговорена безпека кордонів Естонії через загрозу РФ

У понеділок, 8 січня, президент Естонії Алар Каріс скликає засідання Ради з державної оборони, на якій обговорять останні події, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України. Про це пише ERR.

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На засіданні Ради з державної оборони Естонії, як очікується, обговорять повномасштабну війну Росії проти України, діяльність Естонії на підтримку України, а також безпеку естонських кордонів.

Рада з державної оборони є консультативним органом при президенті Естонії. До її складу входять спікер парламенту, прем'єр-міністр, голови парламентських комісій з державної оборони та в закордонних справах, очільники МЗС, Міноборони, МВС, Мін’юсту та Мінекономіки, а також командувач Силами оборони Естонії.

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Рада обговорює та дає висновки з питань, важливих з погляду державної оборони.

Раніше глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення флоту Росії в східну частину Чорного моря, а також в Азовське. До того ж знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» знову посилить тиск на країну-агресора.