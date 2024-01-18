Спікер Палати представників США назвав головну умову затвердження допомоги для України

Майк Джонсон: «Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном»

Питання щодо необхідності подальшої фінансової підтримки України в США може бути розглянуте тільки після вирішення кризи на кордоні з Мексикою. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон під час брифінгу на Капітолійському пагорбі.

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Відповідно до його заяви, республіканцям необхідно отримати відповіді на критично важливі питання, такі як: у чому полягає кінцева мета і стратегія щодо України та як забезпечується звітність за витрачання коштів на її оборонні потреби.

«Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це (асигнування коштів для Києва, – ред.) має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися», – сказав Джонсон.

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Він також наголосив, що перш ніж обговорювати фінансову допомогу для України, слід чітко заявити президенту Джо Байдену та всім американцям важливість урегулювання кризи з нелегальними мігрантами на кордоні США з Мексикою.

«Кордон, кордон, кордон. Ми маємо подбати про наш дім, маємо убезпечити наш кордон (із Мексикою. – ред.) перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і буду говорити про це надалі. І я впевнений, що ми повинні доносити цей меседж до американського народу. Минулого четверга я провів телефонні переговори з президентом і маю намір зустрітися з ним особисто, щоб донести йому цю позицію», – підсумував Джонсон.

Як повідомлялося, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл припускає, що сенатори розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня.

До слова, запланована зустріч президента США з лідерами Конгресу щодо фінансування потреб національної оборони призначена для повного розуміння законодавцями наскільки гостро Україна потребує продовження підтримки.

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Нагадаємо, Президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. Про це він сказав у суботу журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці. «Я готовий запровадити значні зміни в питанні кордону. Впродовж останніх п’яти тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми досягнемо мети», – зазначив президент Сполучених Штатів. Він також попередив республіканців про наслідки блокування допомоги Україні.