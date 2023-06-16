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Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Павелка звинувачують у корупції через завод із виготовлення штучних полів
фото з відкритих джерел

Запобіжний захід для очільника асоціації змінили на тримання під вартою терміном на 60 діб

У Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко потрапив за ґрати. Про це повідомляє FootballHub.

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Допис, поширений Footballhub (@foothubua)

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку.

Запобіжний захід для очільника асоціації змінили на тримання під вартою терміном на 60 діб до 14-го серпня включно. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія «УАФ Маркетинг», перераховується на користь держави.

Нагадаємо, у 2018 році програма «Схеми» провела розслідування, за результатами якого журналісти запідозрили УАФ та її президента Андрія Павелка у корупції через завод із виготовлення штучних полів.

До слова, днями стало відомо про те, що так звану футбольну справу керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка з Києва передали у Львів.

Теги: Андрій Павелко навколофутбол Українська асоціація футболу

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