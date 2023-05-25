Суд оголосив вирок у справі вбивства п’ятирічного Тлявова

За шість днів до 4-их роковин, суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд, за шість днів до 4-их роковин, оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Про це повідомляє Суспільне.

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Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі.

Крім того, згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила – 800 тисяч гривень, бабусі – 200 тис. грн.

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Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів.

Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

За підозрою у вбивстві затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. Після смерті дитини справу перекваліфікували на умисне вбивство. Поліцейських арештували на два місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини й відмовились від співпраці зі слідчими.

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У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких — неповнолітній. 5 листопада директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито п'ятирічного Кирила Тлявова. Винуватцям оголошено про підозри.

За словами правоохоронця, інспектору поліції Іванові Приходьку оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

До слова, у селі Скрипаї на Харківщині місцеві та правоохоронці вже понад 16 годин шукають зниклу трирічну Віолетту Мужечук. Дівчинка зникла з власного подвір’я близько 19:00 23 травня