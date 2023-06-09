Медведчук втратив ще один статус: Академія правових наук ухвалила рішення

Рішення про виключення Віктора Медведчука зі складу академії підтримали всі 37 присутніх

Колишнього нардепа і державного зрадника Віктора Медведчука виключили з Національної академії правових наук. Про це повідомила очільниця підкомітету Верховної ради України з питань вищої освіти Юлія Гришина у Telegram.

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«9 червня на загальних зборах Національної академії правових наук України було прийнято рішення про позбавлення статусу дійсного члена (академіка) Віктора Медведчука», – йдеться у дописі.

За даними видання «Дзеркало тижня», рішення про виключення Віктора Медведчука зі складу академії підтримали всі 37 присутніх інших академіків. Члени-кореспонденти не брали участі у голосуванні за Статутом установи. На зборах затвердили результати цього таємного голосування – 159 «За».

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Під час засідання порушували й питання позбавлення звання академіка ексміністра освіти й науки Дмитра Табачника. Однак на засіданні заявили, що він виключений зі складу Національної академії правових наук з 2017 року, попри відсутність офіційного повідомлення. Як зазначили джерела видання, питання його статусу дійсного члена з'ясовується.

До відома, 24 травня дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, що 8 травня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КДКА) Київської області порушила дисциплінарну справу відносно адвоката (підозрюваного у держзраді екснардепа) Віктора Медведчука.