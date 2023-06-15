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У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області
Фото: АР

У разі визнання українських захисників винними їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення

Суд над 22 полоненими «азовцями» розпочався у Росії у середу, 14 червня. Про це повідомляє АР.

Українські захисники захищали Маріуполь і потрапили в полон у травні 2022 року. Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. У разі визнання «азовців» винними, їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення. 

Українські військові сидять у скляній клітці підсудного під час засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону
Українські військові сидять у скляній клітці підсудного під час засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону
фото: АР

З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні «Азов».

Понад 20 українських військових, які потрапили в полон, постають перед судом в країні-агресорці
Понад 20 українських військових, які потрапили в полон, постають перед судом в країні-агресорці
фото: АР

Нагадаємо, героїчні захисники Маріуполя 82 дні відтягували сили росіян на себе, даючи українській армії можливість перегрупуватися. У травні 2022 року, гарнізон, який утримував «Азовсталь», отримав наказ – припинити оборону.

Уже після початку евакуації частини «азовців» у Росії зробили несподівану заяву. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін оголосив, що «нацистські злочинці» не можуть підлягати обміну і мають постати перед судом. 

Виконувач обов’язків голови фракції ЛДПР Леонід Слуцький пішов ще далі, запропонувавши скасувати мораторій на смертну кару для «азовців» як для «нелюдей, що вчинили жахливі злочини проти людяності».

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Теги: росія суд Азов полон Азовсталь

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