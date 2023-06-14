Справа Чауса: ВАКС виніс вирок екссудді

Вирок судді може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення

Чауса засудили до 10 років позбавлення волі

Сьогодні, 14 червня, Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі. Відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Євген Крук. Про це повідомляє пресслужба САП.

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«14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тис. дол США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину). Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням»)», – йдеться у повідомленні.

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Як відомо, у серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабара у $150 тисяч. Його зловили, коли він закопував гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім – у міжнародний розшук.

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У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України. Низка ЗМІ опублікувала розслідування про те, що до викрадення можуть бути причетні люди, пов'язані з українськими спецслужбами.

30 липня 2021 року Микола Чаус знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у рамках закону та своїх повноважень.

Увечері 3 серпня в НАБУ заявили про затримання Миколи Чауса у лікарні Феофанія (до цього він знаходився під захистом СБУ). Йому вручили клопотання про запобіжний захід. 4 серпня ВАКС відправив екссуддю під цілодобовий домашній арешт, зобов'язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, екссуддя Чаус розповів, що близько двох місяців викраденого з території Молдови екссуддю Чауса тримали у невідомому приміщенні із мішком на голові та зв’язаними руками, вимагаючи давати свідчення на різних політиків та посадовців, зокрема п’ятого президента України Петра Порошенка та ексочільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу.